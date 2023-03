Acqua S.Bernardo e Federazione Golf insieme nel segno della sostenibilità

Presentata la partnership tra Acqua S.Bernardo e la Federazione Italiana Golf al Circolo Villa D’Este di Montorfano, in provincia di Como, una collaborazione nata nel segno della sostenibilità e della natura. S.Bernardo da anni si è lasciata appassionare da questo sport, che ben rappresenta i valori dell’acqua italiana. Da alcune stagioni S.Bernardo ha anche scelto di dare il nome a un proprio trofeo, che si disputa su alcuni green nazionali. Un perfetto esempio di come Acqua S.Bernardo si sta impegnando, da anni, per non sprecare risorse e raggiungere l’impatto zero entro il 2026, anno del primo centenario della minerale italiana. S.Bernardo ha siglato un patto con SlowFood.

I partecipanti alla conferenza stampa di presentazione della partnership

«Il golf è una disciplina che coniuga l’eleganza con il vivere tra il verde, nella natura – dice il direttore generale di Acqua S.Bernardo, Antonio Biella – per questo siamo particolarmente fieri di essere partner della Federazione Italiana Golf: un’iniziativa che mette al centro i valori che S.Bernardo».

Il direttore generale di Acqua S.Bernardo, Antonio Biella

«Sport ad altissimo livello, con i migliori specialisti del green - continua Biella - , ma anche tante giornate di vita sana, in movimento e all’aria aperta, che ben si concludono con momenti conviviali, tra amici che si ritrovano intorno a una tavola su cui non possono mancare le Gocce S.Bernardo, le bottiglie create in esclusiva dal designer Giorgetto Giugiaro per la leggerissima acqua italiana, che con il suo basso residuo fisso e il ph neutro, si sposa con l’autenticità di ogni portata studiata da sapienti mani di chef esaltando anche i sentori di tutti i calici di nobile vino».

Sport, natura e vita sana

Ora si è compiuto un naturale passo successivo, grazie all’abbinamento dell’acqua con la Federazione Italiana Golf, rappresentata al Circolo Villa D’Este da Stefano Mazzi, vicepresidente Fig che spiega: «La Federazione Italiana Golf è lieta di avere al suo fianco S.Bernardo quale partner ufficiale della FIG e dell’Open d’Italia. Punto di riferimento nel settore delle acque minerali e del beverage, S.Bernardo condivide con il golf l’attenzione all’eco-sostenibilità e il rispetto del patrimonio naturalistico italiano. La partnership S.Bernardo-FIG, con il supporto dell’official advisor Infront, conferma il crescente appeal del nostro sport nell’anno in cui l’Italia accoglie la Ryder Cup, consolidandosi nell’élite del golf mondiale».