Krombacher, un perfetto connubio tra pizza e birra

Da 220 anni il birrificio Krombacher, a conduzione familiare, produce birra nella valle di Krombach, nella Germania centrale. Il birrificio utilizza solo ingredienti naturali pregiati, come la preziosa acqua di sorgente rocciosa “Felsquellwasser” che si trova in circa 50 pozzi entro un raggio di 3 km dal sito di produzione.

Quest'acqua speciale è naturalmente morbida e povera di sali minerali, conferendo alla birra il suo gusto unico, rinfrescante e brioso.

La Pizza Dolce Zola di Denis Lovatel abbinata alla Krombacher Unfiltered

Dopo l’apertura nel 2021 della filiale italiana di Krombacher, sotto la guida di Davide Grossi, country director, il marchio tedesco, in precedenza presente nel nostro mercato attraverso importatori, ha avviato il suo sviluppo in modo diretto. E, forte delle sue caratteristiche, si propone al mercato Horeca. Fra le attività più rilevanti, la partecipazione alla recente edizione Beer&Food Attraction di Rimini unendo la sua caratura birraia a quella di 3 fra i migliori chef-pizzaioli pluripremiati da Gambero Rosso, per offrire nuove esperienze che la collocano fra i maggiori player della crescente tendenza di consumo out of home, all’interno di un posizionamento premium nel mercato Horeca.

Davide Grossi

Una collaborazione che punta all'eccellenza

«Gambero Rosso - spiega Davide Grossi - è venuto a visitare il nostro birrificio in Germania, ha toccato con mano la nostra realtà e ha deciso di sceglierci come birra partner. Per cui siamo diventati la birra del Gambero Rosso per l’Italia e il mondo. Siamo partner della Guida Pizzerie, di quella Ristoranti e delle edizioni Roma e Lazio e Milano e Lombardia. In ognuna è presente un nostro premio. Per noi è fondamentale collaborare con Gambero Rosso, realtà che punta all’eccellenza, proprio come noi. Da sottolineare che in Italia il consumo di birra è sempre più abbinato al cibo. Tra i punti di forza delle nostre birre, l’altissima digeribilità e bevibilità, valori che sposano l’universo pizza e la gastronomia nel suo complesso. Nel mondo delle pizzerie gourmet la birra accompagna a meraviglia le creazioni dei maestri pizzaioli».

Lo stand Krombacher a Rimini

Le birre incontrano i maestri pizzaioli

Ecco allora in primo piano tre birre star di Krombacher che hanno ispirato il talento di Alberto Morello e Denis Lovatel (entrambi 3 Spicchi Gambero Rosso 2023) e Alfio Colombo (2 spicchi Gambero Rosso 2023). Le loro elaborazioni gastronomiche hanno trovato abbinamento ideale con Krombacher Pils, Rhenania Alt e Krombacher Unfiltered.

La Pils, unica delle tre anche in bottiglia, vanta colore brillante, è limpida ed è caratterizzata da una bianca schiuma compatta. I suoi aromi sono conferiti dai luppoli nobili utilizzati nella ricetta e sprigionano sensazioni esaltate dalla dolcezza della Felsquellwasser, l’acqua di sorgente utilizzata così come sgorga conferendo gusto e freschezza.

Il birrificio Krombacher produce birra dal 1803

Rhenania Alt è una specialità ad alta fermentazione, ma dal basso tenore alcolico. Si rifà a uno stile molto tradizionale per offrire una bevuta rotonda e maltata. I suoi riflessi ambrati e ramati esprimono il suo carattere tipico e raffinato, accompagnato da una nota di malto discreta ma persistente.

Krombacher Unfiltered è una birra leggermente e naturalmente torbida, caratterizzata da sentori di cereali, frutta e spezie. Una lieve nota acidula ne esalta la freschezza. Gli ingredienti selezionati e le tecniche brassicole tradizionali la rendono fragrante, fruttata e corposa.

Le tre spine dedicate alle birre protagoniste dell'incontro con le ricette dei maestri pizzaioli

Ricette gourmet per sorsi premium

I maestri pizzaioli a Rimini hanno proposto tre ricette abbinate alle tre birre Krombacher. Ne citiamo una per tipologia. Per Krombacher Pils Alberto Morello (Pizzeria Gigi Pipa di Este, Pd) ha creato Chimichurry: fior di latte, topinambur arrosto, radicchio rosa, radicchio variegato, cavolini di Bruxelles, salsa chimichurri, mandorle tostate. Pizza Dolce Zola (pomodoro, fiordilatte, cavolo nero, cipolla caramellata, erborinato di montagna, amaranto soffiato) è stata la ricetta di Denis Lovatel (Pizzeria Denis, Milano) da abbinare alla Krombacher Unfiltered. Alfio Colombo (Spluga Pizzeria Contemporanea di Sorico, Co) per Rhenania Alt ha creato Pizza Western, con costine di maiale cotte a bassa temperatura, formaggio cheddar, mousse di porcini e salsa Bbq.

Krombacher Italia

Corso di Porta Vigentina 35, 20122 Milano

info@krombacher.it