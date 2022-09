Angelo Poretti inaugura la Festa del Luppolo italiano

I suggestivi ambienti di Cascina Cuccagna hanno fatto da cornice alla Festa del Luppolo. In primo piano il Birrificio Angelo Poretti di Induno Olona (Va), Carlsberg Italia, e la sua gamma di birre caratterizzate dalla combinazione di diverse varietà di luppolo.

Serena Savoca, responsabile marketing Carlsberg Italia, Erika Robustelli, brand manager, Flavio Boero, mastro birraio

Valorizzare la filiera

Di rilievo, in quest’ambito, la partnership stretta dal birrificio lombardo con Italian Hops Company, la prima azienda nazionale impegnata dal 2014 nella produzione e commercializzazione di luppolo. Un sinergia che valorizza l’intera filiera produttiva nel nostro mondo della birra.

4 Luppoli L'Originale

4 Luppoli anche analcolica

La corte di Cascina Cuccagna si è trasformata in una casa della birra che ha presentato le novità 4 Luppoli L’Originale e 4 Luppoli Non Filtrata, ricette che prevedono l’utilizzo come tipologia dominante della varietà Cascade coltivata in Italia. Di rilievo anche il debutto della 4 Luppoli Zero.Zero, analcolica dal corpo delicato e vellutato. Presenti anche i corner dedicati alla Doppio Malto 6 Luppoli Bock Rossa, alla stagionale 7 Luppoli La Fiorita e alla 9 Luppoli American Ipa.

Anegelo Poretti punta sul luppolo italiano per valorizzare ulteriormente il made in Italy 1/2 Un brindisi per la Festa del Luppolo firmata Birrificio Angelo Poretti 2/2 Previous Next

Un'arte antica

I Mastri Birrai del Birrificio Angelo Poretti, da più di 140 anni, si distinguono nell’arte di selezionare e combinare le diverse varietà di luppolo tra le 300 provenienti da ogni parte del mondo per creare ricette sempre più originali.