Surgiva in squadra con Luna Rossa: è l’acqua del team Prada Pirelli

Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 16:18

S

Una rappresentanza del Team Luna Rossa Prada Pirelli con Surgiva nel Parco Naturale Adamello Brenta

Surgiva è stata selezionata anche per la sensibilità verso la sostenibilità ambientale

è al fianco del teamnella corsa verso la 36ªpresented by Prada. L’acqua trentina delche insieme aitaliano dall’inizio di questa competizione, è presente in tutte le, che ha da poco conquistato quattro vittorie nelle semifinali della Prada Cup contro Nyyc American Magic.Surgiva è stata selezionata dal team italiano non solo per la, ma anche per la sensibilità sul fronte dellache entrambe le realtà condividono. Da sempre Surgiva utilizza solo, il che permette di mantenere intatte le sue caratteristiche organolettiche e soprattutto contribuisce a preservare da un ulteriore inquinamento i mari, che vivono una vera emergenza a causa della plastica.Il team aveva già ribadito la vicinanza ai valori Surgiva nella sualo scorso anno, ospite della famiglia Lunelli , recandosi a, nel cuore del, tra le montagne dove sgorga l’acqua Surgiva.Per informazioni: www.surgiva.it