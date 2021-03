Il restyling di Fonte Regina Staro. Nuovo formato per il fuoricasa

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 18:48

ll’indomani della Campagna di sostegno all’, il fuoricasa, che ha vistosupportare con forniture gratuite la riapertura di gennaio e febbraio di bar esuoi partner ora l’impresa veneta rifà il look a Fonte Regina Staro, uno dei suoi cinque marchi di storiche acque minerali. La novità diè la bottiglia storica nel nuovo formato da 46 cl riservata al canale Horeca italiano ed internazionale.Nasce nell’incontaminato scenario delle, nel pieno delle Valli del Pasubio, da una roccia vulcanica ad oltre mille metri sotto il livello stradale. Un’acqua minerale che sin dalla sua scoperta nel 1904 ha avuto un rapido successo per via delle sue, tanti sali minerali quali calcio e ferro facilmente assimilabili dal nostro organismo. Dal gruppo di ricercatori e farmacisti che la scoprirono fu subito definita unanaturale dalle qualità salutistiche e decisero di diffonderla nel canale farmaceutico.La bottiglia Fonte Regina Staro ricorda quelle del passato, quelle legate all’infanzia di tanti di noi e viene imbottigliata solo in vetro con una etichetta storica rivista in chiave contemporanea e realizzata su carta interamentenel pieno rispetto della sostenibilità ambientale. L’etichetta riproduce la sede della fonte rimasta ad oggi intatta a testimonianza della cura che l’impresa veneta dedica alla salvaguardia del territorio e della suaL’acqua Fonte Regina Staro è riservata a bar,, alberghi e al mondo delche cerca un’acqua pura, ricca di proprietà benefiche, rigorosamente in vetro, vuoto a rendere o vuoto a perdere, in unache rimanda alla memoria. Fonte Regina Staro recupera la tradizione italiana e la rilegge con i canoni contemporanei della sicurezza, dele dell’eleganza del Made in Italy.