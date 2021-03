Acqua San Benedetto Easy: la bottiglia con 100% Pet riciclato

Pubblicato il 26 marzo 2021 | 19:11

La nuova bottiglia Ecogreen 1 litro Easy: 100% Rpet e carbon neutral

Attenzione al miglioramento e all’ottimizzazione dei processi industriali

Andrea Ferrazzi ed Enrico Zoppas

Orgogliosi dei traguardi

Il tappo legato alla bottiglia: in anticipo sulla direttiva europea

an Benedetto prosegue nel suostato annunciato il lancio dellarealizzata con ile c. L’appuntamento online ha visto la partecipazione di, presidente e amministratore delegato di Acqua Minerale San Benedetto SpA e del senatore, membro della 13ª Commissione permanente (territorio, ambiente, beni ambientali) e primo firmatario della modifica legislativa che ha tolto definitivamente il vincolo della produzione di bottiglie in Pet con al massimo il 50% di Rpet.La nuova bottiglia, la prima referenza San Benedetto a essere carbon neutral, si stima che permetterà un ulterioredelle emissioni dilungo tutto il ciclo di vita del prodotto del 9%, con un utilizzo di circanel 2021.Acqua Minerale San Benedetto è stata laad avviare nel 2009 un accordo volontario con il ministero dell’Ambiente, per rilevare e, introducendo processi di miglioramento per. La ricerca di nuove tecnologie e l’attenzione al miglioramento e all’ottimizzazione dei processi industriali ha dato vita nel 2010 alla bottiglia da 1litro Easy, il primo formato sul mercato di acqua minerale carbon neutral. Sulla scia del suo successo, San Benedetto nel 2012 ha presentato la, un’intera generazione di bottiglie - dal mezzo litro a 1litro Easy fino ai formati famiglia da 1,5 e 2 litri - realizzate confino al 50% e il 100% delle emissioni di CO2eq compensate attraverso l’acquisto di crediti per finanziare progetti di riduzione dei gas effetto serra. Ecogreen è stata la prima linea di prodotti in Italia a ricevere dal ministero dell’Ambiente la validazione nelGrazie a questo progetto, si stima che negliSan Benedetto abbiadel prodotto Ecogreen 1litro Easy del; un risultato pari alla CO2 assorbita da 63.567 alberi in un anno. Dal 2013 al 2020 l’azienda ha inoltre ridotto le emissioni dell’intera linea Ecogreen del 14,6% - pari a. e alla CO2 assorbita da 294.200 alberi in un anno - utilizzando 5.165 tonnellate di Rpet. La riduzione delle emissioni complessive del Gruppo San Benedetto nelè stata del 6%, pari a«Siamo orgogliosi dei traguardi raggiunti dal nostro Gruppo in ottica ambientale grazie a un impegno che ha radici lontane nel percorso industriale dell’azienda e che rappresentano uno degli asset strategici per il nostro sviluppo futuro – ha commentato– La costante ricerca e capacità innovativa ci ha portato a questo lancio che rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso verso una. Un percorso che passa anche attraverso il maggior utilizzo di Rpet e per questo ringrazio il senatoreche è stato tra gli artefici dellagrazie alla quale oggi presentiamo la nostra».«La– ha sottolineato- deve t. Con la mia norma abbiamo semplicemente colmato il divario che c'era tra un esempio di eccellenza industriale sostenibile e un sistema normativo vecchio e con un impatto negativo sia sull'ambiente che sull'economia. La bottiglia riciclata al 100 per cento è un segno tangibile di cosa vuol dire davvero».Sul fronte della sostenibilità, di rilievo anche la recente introduzione del. Disponibile per il formato 0,5 litri della linea Ecogreen, si dimostra pratico e utile per il consumatore e con un importante risvolto green poiché ècosì da non disperderlo nell’ambiente, agevolando il riciclo. Con questa innovazione San Benedetto ha anticipato la direttiva europea 2019/904 che richiede l’obbligo del tappo attaccato alla bottiglia a partire dal 2024.Nelle politiche ambientali di San Benedetto rientra anche la scelta diin Italia (Scorzè, Popoli, Donato, Viggianello e Atella) avvicinando la produzione ai luoghi di consumo. Attraverso il “Progetto Network”, un programma pensato per valorizzare le reti di acque locali di alta qualità in tutto il territorio nazionale, il Gruppo ha ottenuto una maggiore flessibilità produttiva e logistica, riducendo l’incidenza dei trasporti e ha. Grazie a questo progetto, si è evitato che venissero percorsi 35.876 km “su gomma”.Per informazioni: www.sanbenedetto.it