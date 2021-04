San Benedetto, nuova fonte: acquisita Acqua Paradiso

Pubblicato il 12 aprile 2021 | 17:45

Enrico Zoppas, ad di Gruppo San Benedetto

I dettagli dell'acquisizione: operativo il polo di Pocenia

Un nuovo brand nel network

rescita fa rima con diversificazione in casache ha messo a segno l'acquisizione delle. In questo modo, l'azienda guidata dall'amministratore delegatodà avvio a un piano di invstimenti da 10 milioni di euro per la rimessa a sistema dello stabilimento (entro i prossimi 4 mesi) che a regime conterà almeno 30 addetti.Con l'acquisizione dello stabilimento di, la cui nuova denominazione diventa Pocenia Srl, riapre la struttura chiusa dal 2017 in provincia di Udine che comprende quattro impianti d’di cui uno in asettico, con una capacità oraria complessiva di circa 90.000 bottiglie, in grado di confezionare una variegata tipologia di formati in vetro e Pet.Per quanto riguarda le, con l'acquisizione di Acqua Paradiso, il Gruppo San Benedetto si contraddistingue perché ricca di calcio e magnesio dovuto al passaggio attraversa rocce piene di calcite e dolomite, mentre il profilo geologico del sottosuolo la protegge da possibili rischi di inquinamento.L'operazione rientra all'interno del "Progetto Network", ovvero «la nostradi diversificare su più fonti su tutta la penisola, iniziata nel 2015 e che rappresenta un segmento fondamentale del disegno diambientale di San Benedetto che è composto da tante parti tra cui l’utilizzo razionale delle risorse attraverso la distribuzione più vicina ai consumatori e ai territori», ha aggiunto Zoppas. La Fonte di Paradiso di Pocenia si affiancherà alle altre cinque del: Scorzè (Venezia), Donato (Biella), Popoli (Pescara) e Viggianello e Cutolo in provincia di Potenza.