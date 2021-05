Acqua Frasassi protagonista alla 6ª tappa del Giro d’Italia

Pubblicato il 12 maggio 2021 | 16:59

Si rafforza il legame di Acqua Frasassi con il mondo dello sport

In primo piano il tema dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile

è ormai entrata nel vivo, con tutto il carico di agonismo, colori e avventure che da più di un secolo appassionano gli italiani. Ai percorsi di questa storica competizione partecipa anche, squadra internazionale kazako-canadese protagonista delle principali gare internazionali di ciclismo su strada, fra cui, appunto, il blasonato Giro. Una partnership che quest’anno offre ad Acqua Frasassi una soddisfazione molto speciale: la 6ª tappa del Giro, infatti, domani inizierà proprio, su un tracciato di 150 chilometri su e giù per l’Appennino marchigiano.Una grande emozione per Acqua Frasassi che vedrà sfidarsi i grandi campioni del ciclismo nel territorio da cui nasce e scorre arricchendosi di preziosi minerali e micro elementi che aiutano a mantenere sempre un corretto stato di idratazione: un equilibrio adatto a tutti, dai più piccoli ai più grandi, a maggior ragione quindi per gli sportivi, siano professionisti o dilettanti., che oltre al ciclismo spazia dal calcio alla pallavolo, al basket, con le top di serie Parma Calcio, Sir Safety Volley Perugia e la Janus Basket Fabriano. E alla presenza come acqua ufficiale in importanti finali della massima serie del campionato italiano della Lega Pallavolo Serie A, della Supercoppa di Volley Maschile e le finali di Coppa Italia.«Acqua Frasassi è vicina allo sport, perché ne condivide tutti i valori di tenacia, passione e spirito di squadra a qualsiasi livello: professionistico, agonistico o amatoriale», afferma, amministratore delegato di Togni Spa cui fa capo Acqua Frasassi. «Per il futuro ci auguriamo di poter partecipare a altre competizioni prestigiose come il Giro d’Italia, che sappiano animare l’agonismo con il più autentico savoir faire sportivo che noi di Frasassi amiamo perché rientra nel pensiero di responsabilità personale e sociale».per mantenere uno stato di idratazione costante, per il recupero idrico naturale post-gara e per alcalinizzare il corpo, e per depurarlo dopo un intenso sforzo fisico. “Integratore naturale” ideale per affrontare la tappa Frasassi, molto articolata e complessa, in cui la squadra si augura che il capitano-leader Vlasov Aleksandr possa, se non conquistare una vittoria, arrivare comunque tra i migliori della classifica generale.Il legame di Acqua Frasassi con lo sport è solo una delle molteplici iniziative messe in atto dal brand per innovare promuovendo uno, che abbia sempre al centro la persona, la cultura, il territorio e la qualità della vita. A cominciare dalla nuova bottiglia da 0,50 l in rPET, ovvero con il 50% in plastica riciclata e riciclabile al 100%, che sin dall’etichetta dichiara filosofia e mission di Acqua Frasassi: “”.Ed è il primo passo del più ampio progetto, circolo virtuoso che affronta tematiche ambientali a tutto tondo, definito in 8 punti:1#Re.Pet - Bottiglia in materiale 50% riciclato/100% riciclabile;2#Re.spect - Rispetto per la natura;3#Re.duce - Riduzione dei consumi;4#Re.use - Riutilizzo della plastica nel massimo consentito dalla legge;5#Re.educate - Informare e invitare al riciclo;6#Re.clean - Supporto a progetti di salvaguardia del territorio;7#Re.cycle - Tutti gli elementi che compongono il packaging sono riciclabili 100%;8#Re.park - Realizzazione di Frasassi Park, area giochi in plastica riciclata.Per informazioni: acquafrasassi.it