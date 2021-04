Acqua Dolomia exclusive partner dell'Accademia del Lievito Madre

Pubblicato il 20 aprile 2021 | 20:30

Accordo di partnership tra Acqua Dolomia e Accademia dei Maestri del Lievito Madre

Ingrediente ideale per gli impasti

Acqua Dolomia è exclusive partner di tutti gli eveti organizzati dall'Accademia

iglato l’accordo che vedràin qualità di, vetrina di rilievo per il made in Italy nel mondo. Numerosi gli appuntamenti di punta in calendario come il “Panettone World Championship” e il simposio dedicato a “La Colomba tra tradizione e innovazione”.- ha dichiarato il presidente dell’Accademia- Dolomia è un’azienda da sempre all’avanguardia nella ricerca e si caratterizzata per la continua innovazione, per mantenere fede alla propria identità volta a garantire la qualità del prodotto. Per questo l’abbiamo scelta per compiere assieme il viaggio che ci porterà nelle migliori scuole di formazione d’Italia per effettuare le tappe delle selezioni e alla finale di Panettone World Championship a HostMilano, la fiera internazionale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza».L'assoluta qualità è da sempre al centro dell'operato di, azienda di Cimolais (Pn) che imbottiglia a marchio Dolomia l'unica acqua che può dirsi di 'origine protetta' grazie alla sua sorgente incontaminata situata nel Parco Naturale Dolomiti Friulane, patrimonio Unesco. Qualità che, unita alle caratteristiche chimico-fisiche di questa acqua, la rendono ingrediente ideale per la«Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione che porterà Acqua Dolomia a contatto con i grandi maestri della pasticceria, professionisti esperti che meglio di altri possono valorizzare la qualità delle materie prime utilizzate, in particolare dell’acqua, nelle preparazioni di lievitati di alta qualità - ha puntualizzato l'ad di Sorgente Valcimoliana,- Acqua Dolomia grazie alle sue caratteristiche che la rendono unica, in particolare la, risulta infatti il miglior ingrediente per una maturazione sostenibile e una lievitazione più digeribile degli impasti di farine, un connubio destinato a esaltarne la qualità al palato del pubblico più attento ed esigente, sia nazionale che internazionale».Per informazioni: www.acquadolomia.it