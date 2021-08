Cocktail d'acqua, 3 ricette con Prugne della California contro il caldo estivo

L’estate è entrata nel vivo e, per affrontare al meglio il caldo, non è sufficiente fare attenzione a un’alimentazione corretta con frutta e verdura, ma occorre anche idratarsi nel modo più appropriato. Specialmente con le temperature estive più alte, alcune persone faticano ad idratarsi correttamente e preferiscono optare per bevande zuccherate (bibite e succhi, ad esempio). Per chi è abituato a bibite gassate, zuccherate o al vino durante i pasti, inoltre, l’acqua risulta di un sapore meno invitante rispetto a bevande poco salutari.

I cocktail d'acqua aromatizzati con le Prugne della California

Tre bevande salutari e gustose contro il caldo dell'estate

Il California Prune Board, in collaborazione con la wellness blogger Teresa Balzano, ha ideato tre ricette di acqua aromatizzata per aiutare ad affrontare al meglio il caldo estivo: attraverso l’infusione di frutta, erbe aromatiche e verdura, infatti, è possibile dare un tocco di gusto in più ad un bicchiere rinfrescante d’acqua senza, però, cadere in tentazione con bibite ed affini.



«Bere un fresco cocktail d’acqua aromatizzato con frutta o verdura permette di idratarsi con una bevanda salutare, senza rinunciare al gusto. Un ottimo ingrediente per dolcificare in modo naturale l’acqua è l’aggiunta delle Prugne disidratate della California, che hanno un basso indice glicemico, anche perché la sostanza che principalmente le rende dolci è il sorbitolo, un dolcificante usato anche per i diabetici», spiega Annamaria Acquaviva, dietista e nutrizionista per il California Prune Board in Italia.

Prugne della California, fonte eccellente di fibre... anche da bere!

L’aggiunta di Prugne della California ai cocktail d’acqua estivi conferisce alla bevanda un sapore gradevole e lo rende un alimento salutare che non necessita di zuccheri aggiunti.



«Tre o quattro Prugne della California rappresentano una delle cinque porzioni di frutta e verdura di cui il corpo ha bisogno durante il giorno: sono uno snack ottimale anche in estate, che fornisce un’energia facilmente disponibile e di graduale assimilazione per l’organismo. Le Prugne della California sono l’unica frutta secca, naturale e intera ad aver ottenuto un’indicazione nutrizionale autorizzata dalla Commissione Europea. Pertanto rappresentano un alimento ideale da inserire nella propria alimentazione poiché sono un’eccellente fonte di fibre , sono ricche di vitamina K e fonte di manganese, nutrienti essenziali per il normale svolgimento della funzione muscolare. Le Prugne della California contengono anche polifenoli, gli "spazzini dei radicali liberi", che aiutano a ridurre il tasso di perdita ossea», conclude Acquaviva.

Le ricette

Non resta quindi che affrontare al meglio il caldo estivo ricordando l’importanza dell’idratazione quotidiana e provando a realizzare i cocktail d’acqua con Prugne della California. A seguire tre ispirazioni di ricetta con ingredienti salutari e gustosi come limone, cetriolo, lime, basilico, zenzero, menta e Prugne della California!



Acqua aromatizzata con Prugne della California, basilico e cetriolo

Acqua aromatizzata con Prugne della California, limone e zenzero

Acqua aromatizzata con Prugne della California, menta e lime

