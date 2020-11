Ferrarelle limited edition: la bottiglia che rispetta l’ambiente in R-Pet 50%

Pubblicato il 26 novembre 2020 | 18:00

Le bottiglie di Ferrarelle da mezzo litro in Pet riciclato direttamente dall’azienda nel massimo livello consentito

partire da metà novembre e fino a esaurimento scorte è in distribuzione la nuovache segna l’ingresso della(Pet riciclato direttamente dall’azienda nel massimo livello percentuale consentito per legge) anche per il, dopo il lancio a giugno del formato 150 cl.Un’edizione realizzata grazie al concorso “” lanciato da Ferrarelle a settembre e che invitava i più piccoli a rappresentare un mondo sostenibile attraverso un disegno. Lain quattro diverse versioni, realizzate grazie al contributo de i Me Contro Te, famosa coppia di influencer, e ai tre “piccoli artisti” vincitori, che al meglio hanno saputo rappresentare un mondo sostenibile.Lo(Ce) di Ferrarelle è, unico esempio in Italia, dove toglie ogni anno dall’ambiente 20mila tonnellate di plastica, molte di più di quante ne usa per produrre quelle con plastica riciclata. Da questo progetto nascono le bottiglie R-Pet50% da 50 e 150 cl.Per informazioni: www.ferrarelle.it