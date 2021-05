Fonte Margherita in espansione. L'obiettivo è la crescita del 25%

Pubblicato il 19 maggio 2021 | 12:51

La crescita di Fonte Margherita

Il piano 2021-2022

prosegue a crescere nel canalecon i nuovi formati die da 75cl. Nuove bottiglie riservate a. Grazie a queste novità di prodotto e ad altre che si aggiungeranno nei prossimi mesi è sempre più vicino l’obiettivo di 30 milioni di bottiglie in vetro entro fine anno.Sul Fonte Margherita ha previsto un nuovo investimento perper accrescere l’automazione industriale eper i suoi vari canali distributivi, dalla grande distribuzione organizzata all’horeca, dal vending al porta a porta.Nei suoi tre stabilimenti Fonte Margherita annovera, tre linee riservate all’imbottigliamento in vetro dell’acqua minerale, una per l’acqua imbottigliata nel cartone riciclabile e una linea dedicata alle. L’acqua è sempre quella. I costanti investimenti consentono di rinnovare gli impianti e il parco bottiglie in vetro adattandoli alle mutevoli esigenze dei mercati, italiani ed internazionali, in cui l’impresa veneta è distribuita.