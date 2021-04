Frasassi, acqua ufficiale dei ciclisti dell'Astana-Premier Tech

Pubblicato il 08 aprile 2021 | 20:00

Acqua Frasassi è partner della squadra di ciclismo Astana-Premier Tech

Futuro responsabile

Re.Pet - Bottiglia in materiale 50% riciclato/100% riciclabile; Re.spect - Rispetto per la natura; Re.duce - Riduzione dei consumi; Re.use - Riutilizzo della plastica nel massimo consentito dalla legge; Re.educate - Informare e invitare al riciclo; Re.clean - Supporto a progetti di salvaguardia del territorio; Re.cycle - Tutti gli elementi che compongono il packaging sono riciclabili 100%; Re.park - Realizzazione di Frasassi Park, area giochi in plastica riciclata.

. Per il terzo anno consecutivo, conferma lasquadra internazionale kazako-canadese protagonista delle principali competizioni di ciclismo su strada, fra le quali il Giro d’Italia, la Vuelta spagnola e il Tour de France.L’acqua che nasce nel cuore delle Marche e scorre protetta da grotte millenarie all’interno del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi, con le top di serie Parma Calcio, Sir Safety Volley Perugia e la Janus Basket Fabriano. È inoltre acqua ufficiale in importanti finali della massima serie del campionato italiano della Lega Pallavolo Serie A, della Supercoppa di Volley Maschile e le finali di Coppa Italia. Un’acqua salutare che durante il suo percorso immersa nella natura si arricchisce di: un equilibrio ideale quindi per gli sportivi ma anche per le persone di ogni età.Il legame di Acqua Frasassi con lo sport è solo una delle molteplici iniziative messe in atto dal brand per innovare promuovendo uno sviluppo sostenibile, che abbia sempre al centro la persona, la cultura, il territorio e la qualità della vita. A cominciare dalla nuovache sin dall’etichetta dichiara la filosofia e la mission: “Pensiamo al futuro. Responsabilmente”.Si tratta del primo passo del più ampioa tutto tondo, definito in 8 punti:Per informazioni: acquafrasassi.it