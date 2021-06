L’impegno di Acqua Frasassi per un futuro sostenibile

Pubblicato il 05 giugno 2021 | 10:30

cqua Frasassi nasce nel cuore verde delle Marche e scorre protetta da grotte millenarie all’interno del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi.: legame indissolubile, garanzia di autenticità e naturalezza. Per tutelare tali caratteristiche, lo stabilimento ha adottato unsecondo lo standard UNI EN ISO 14001:2015, e per le nuove bottiglie in r.Pet utilizza il 50% di Pet riciclato,nell’atmosfera grazie all’impiego di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia pulita.L’azienda ha conseguito la, il metodo in grado di misurare gli impatti ambientali di un prodotto considerando il suo intero ciclo di vita. Ha inoltre deciso di dotarsi della, che attesta quanto sia stata virtuosa fino ad oggi mettendo in atto alcune iniziative di efficientamento energetico e di consumo, e come si muova in ottica di miglioramento.Infine, ha creato un. Già dai primi risultati è stato ottenuto un miglioramento nel ciclo di produzione dello stabilimento Frasassi, che ha permesso di ridurre i consumi fin dal primo anno. Per ogni litro di acqua imbottigliata si è riusciti a ridurre dell’8% le emissioni gas serra e del 4% i consumi di energia primaria. Gli obiettivi per il 2021 sono: aumentare del 50% la produzione di Pet riciclato, ridurre del 13% le emissioni di gas serra e ridurre del 12% il consumo di acqua dolce.«Per noi- dichiara, amministratore delegato di Togni, gruppo che produce l’ Acqua Frasassi - nel nostro lavoro la valorizzazione e la salvaguardia del territorio e delle sue risorse sono un aspetto essenziale. È un impegno concreto, per il quale abbiamo investito con convinzione e continueremo ad investire nel futuro, per il futuro di tutti».Per informazioni: www.acquafrasassi.it