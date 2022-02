Lyre’s: il distillato non è alcolico, ma il cocktail funziona!

Innanzi tutto il bere responsabile e poi anche un occhio alla dieta. Lyre’s, azienda australiana fondata nel 2019, è il leader mondiale nel settore dei distillati analcolici. In pochi anni ha conquistato il mercato, tanto che è diffusa in oltre 60 Paesi (dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti, dalla Cina ai Paesi Bassi), assicurandosi partnership con i più importanti distributori di distillati.

The Clover Club

Una gamma molto ricca

La linea dei 14 distillati analcolici in bottiglia è in continua crescita. Grazie all’utilizzo di prodotti analcolici e alla scarsa presenza di zuccheri, consente di mantenere una dieta, senza eccessi. I prodotti Lyre’s sono ottenuti con essenze, estratti completamente naturali in modo da riprodurre l'aroma, il gusto e l’aspetto del distillato a cui si ispirano, ma senza l'alcol come base.

Dieta bilanciata

«È importante adottare un regime alimentare equilibrato, senza però rinunciare al gusto e al carattere di un buon drink - sottolinea Lorenzo Traversetti, biologo nutrizionista - Un modo per riuscirci è ricorrere a cocktail particolari, che ci consentiranno un’innocente evasione che non andrà ad alterare la nostra linea nutrizionale. Una dieta bilanciata è fondamentale, specie dopo giornate impegnativa, utile dal punto di vista emotivo e psicologico, ma non deleteria per la nostra salute».

La linea di Lyre's presenta al momento 14 referenze

Presenti nei cocktail bar di tendenza

I cocktail di Lyre’s sono già stati inclusi nei menu di alcuni dei 100 cocktail bar migliori al mondo. Il suo obiettivo è quello di replicare i distillati più conosciuti e apprezzati in versione non alcolica, conferendo a ciascuno un gusto che sia il più simile possibile a quello dei liquori originali. Dry London Spirit (gin), Italian Orange (bitter), Aperitif Rosso (vermouth), Amaretto, Spiced Cane Spirit (rum speziato) sono fra le proposte che il brand Lyre's ha appena lanciato sul mercato italiano.

Il rapporto degli italiani nei confronti dell’alcol è cambiato. Basta analizzare i dati che vedono un incremento nella vendita di bevande analcoliche. Questa tendenza è evidente anche nelle proposte di bar e ristoranti con un’alternativa di qualità per un pubblico che non può o non vuole consumare alcol.

La degustazione

Abbiamo degustato The Clover Club, l’elegante cocktail con sciroppo di lampone, in versione analcolica. Un drink davvero piacevole. La qualità dei distillati Lyre’s è stata riconosciuta in diversi test alla cieca da autorevoli sommelier. Il marchio ha vinto molti premi internazionali, tra i quali la London International Spirits Competition e la San Francisco World Spirits Competition 2020. Di recente al brand è stato attribuito il riconoscimento di “Miglior distillato analcolico” con il più alto punteggio all’International Wine & Spirits Competition. Ha ricevuto inoltre un finanziamento di circa 10 milioni di euro, arrivando a guidare lo sviluppo dei drink no alcol.

Per informazioni: lyres.eu