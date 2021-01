Magnetar e Clessidra salvano il gruppo Acque Minerali d'Italia

Pubblicato il 09 gennaio 2021 | 12:25

l fondo americanoe l’italianoentrano in scena per ildi, la holding proprietaria dei marchi, controllata dalla famiglia Pessina e ammessa alla procedura di concordato il 13 marzo 2020 dal Tribunale di Milano.Il coinvolgimento dei due operatori è indicato espressamente nel piano di concordato in continuità depositato da Acque Minerali d’Italia a fine dicembre 2020.L’operazione prevede l’acquisizione da parte deglidi una partecipazione complessivamente pari all’80% deldella società attraverso la sottoscrizione da parte dei fondi di un aumento di capitale da liberarsi in, per un importo complessivo compreso tra 48,5 e 50 milioni di euro, con il 20% del capitale che resterà alla famigliaInoltre è previsto l’acquisto pro soluto da parte di Clessidra dei crediti di natura chirografaria vantati daMps e Bper Banca nei confronti di Acque Minerali d’Italia a seguito dell’accettazione da parte delle banche, o di almeno una di esse, dell’offerta vincolante formulata da Clessidra, e la conversione ain una posta di patrimonio netto dei crediti ceduti per un importo pari al 10% del loro valore nominale e quindi per un importo non superiore a 750 mila euro.Clessidra sottoscriverà l’aumento diper cassa per 15 milioni di euro, dedotto il corrispettivo di cessione dei crediti descritti in precedenza; mentre Magnetar sottoscriverà l’aumento per 35 milioni, con il risultato che ai fondi Magnetar farà capo il 56% della società e Clessidra il 24%.