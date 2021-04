Un nuovo look per Leni's, spremute di mele bio e di qualità

Pubblicato il 16 aprile 2021 | 10:30

è un brand che firma una linea di prodotti a base dicoltivate esclusivamente ine trasformate in gustosissime. Da mele perfette e freschissime, Leni’s dà vita, attraverso delicati processi di spremitura, adeliziosi, veri concentrati dida consumare puri o diluiti, ideali per ogni momento della giornata.Nel territorio incontaminato del Trentino-Alto Adige - dove il sole risplende 300 giorni l’anno, l’altitudine rende l’aria più frizzante e l’acqua disgorga direttamente dai ghiacciai perenni - si coltivano mele buone e croccanti, dalle guance rubiconde a dai profumi unici. Qui, da generazioni, ile coltivano con dedizione e si affidano ache sanno integrare con le più, animati sempre da un grandee per la natura generosa in cui vivono.È da queste mele che conosciamo tutti - come- cheha dato vita al marchio Leni’s per rispondere alle esigenze di un mercato che richiede sempre più spesso prodotti lavorati e porzionati, provenienti da materie prime al top e anche. Leni’s è una gamma di prodotti a base di mela pensata appositamente per unche è alla ricerca dellae che presta notevole attenzione all’origine del prodotto, due valori che contraddistinguono Leni’s.Leni’s ha da poco compiuto un grande balzo in avanti con uned un. E lo ha fatto partendo dall’attitudine internazionale dellavocata alla melicoltura, da cui provengono le mele per la trasformazione: il Trentino-Alto Adige, regione italiana ma allo stesso tempo al centro dell’Europa. Ecco, allora, la nuova grafica giocosa e moderna, il tono di voce fresco e giovane e un posizionamento ancora più alto. Ma soprattutto il nuovo linguaggio locale e globale, sintetizzato dall’innovativo e coraggioso playoff: “Leni’s mele with Liebe” ovvero “. Un concetto e un valore espressi in tre lingue, a testimonianza della vocazione internazionale del brand. Una scelta audace che testimonia la volontà di Leni’s di crescere e di proiettarsi verso nuovi mercati, rimanendo però fedele al proprio territorio d'origine. Il, frutto di tanti mesi di lavoro e di studio, va ben oltre la nuova immagine perché, come spiega, direttore generale di VOG Products: «È stato un momento fondamentale, al pari del lancio su mercato di un nuovo prodotto».«Il nuovo logo - sottolinea ancora Tappeiner - racchiude i valori del marchio che fonda le sue radici sugli elevatidie sicurezza, rintracciabili in tutta lae nella passione per il nostro lavoro. La volontà è quella di soddisfare il desiderio dei consumatori che scelgono un’e con, e dei partner commerciali che vogliono confrontarsi con un’azienda efficiente e affidabile. I nostri valori rimangono, così come la nostra mission di partner sicuro e indispensabile: questi sono i presupposti del nostro percorso di innovazione e crescita».Il nuovo logo ha unvisivo e si inserisce in pieno nella, e il prodotto spicca maggiormente sugli scaffali dei punti vendita.«La nostra zona di produzione - conclude Tappeiner - è conosciuta come il paradiso delle mele: qui tutti i passaggi del processo di produzione sono effettuati con la meticolosità di sempre, nel pieno rispetto dell’ambiente e con l’efficienza garantita dalle nuove tecnologie. Con il nostromarchio Leni’s offriamo una linea di prodotti a base di melae prodotti in Trentino Alto Adige, sinonimo di bontà, qualità e sicurezza. La nostra gamma esistente è composta dalla Spremuta di Mela Leni’s, la Spremuta di Melacon Bergamotto Leni’s, la Spremuta di Mela con Sambuco Leni’s, la Spremuta di Mela con Zenzero Leni’s e la Spremuta di Mela Biologica Leni’s».Per informazioni: www.lenismele.it