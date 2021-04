San Benedetto Millennium Water, l’acqua per l’alta ristorazione

Pubblicato il 09 aprile 2021 | 10:30

La gamma San Benedetto Antica Fonte della Salute Millennium Water

è un’acqua minerale preziosa che ha origine da una falda acquifera millenaria situata a 236 metri di profondità, preservata da oltre 5mila anni e rimasta incontaminata fino ai giorni nostri. Per secoli ha compiuto il suo lento cammino fra le rocce, depurandosi e arricchendosi di. Questo lento scorrere dona un’acqua minerale pura con un valore di nitrati inferiore allo 0,0001%: un’essenzialità che solo la complessa architettura della natura poteva raggiungere.dedica questa referenza ai suoi clienti dell’ alta ristorazione più attenti e sempre alla ricerca di prodotti esclusivi e qualitativamente unici. Per farlo ha realizzato leda 0,65 l e 0,33 l , dalle forme morbide e sinuose, in cui ogni minimo dettaglio è curato per esaltare la sua. Il colore delle etichette contraddistingue i due gusti:per la naturale eper la frizzante. Ulteriori e preziosi dettagli di stile sono la, storico simbolo iconografico di San Benedetto, in rilievo sul tappo a vite, e il logo “ Antica Fonte della Salute ” sul fondo della bottiglia.Oltre alla linea in vetro è disponibile anche una(nei formati da 0,40 l e 0,25 l) e la lattina sleek “single-serve” da 0,25 l: un gioiello di piacere ed estetica dal design elegante e glamour; una proposta decisamente smart e pratica, oltre ad essere riciclabile al 100%.Negli ultimi anni San Benedetto ha visto crescere in maniera esponenziale il successo della sua linea di prodotti rivolti alla ristorazione : da qui è nato ile dal posizionamento premium www.sanbenedettofoodexcellence.com , una vera e propria finestra del Made in Italy sul mondo. Cuore del progetto è il, un hub di contenuti premium che, attraverso le due rubriche “Sapori” e “Borghi” ripercorre i valori di San Benedetto e abbraccia target differenti con sezioni dedicate alla cucina e ai borghi più suggestivi d’Italia.Per informazioni: www.sanbenedetto.it