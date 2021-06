Sidro, un'alternativa gluten free per cocktail e abbinamenti a tavola

Pubblicato il 04 giugno 2021 | 09:30

C

Il sidro, una bevanda alcolica gluten free che si ottiene dalla fermentazione del succo di mela

Il sidro nella storia

Cos’è effettivamente il sidro e come viene prodotto

Esistono diverse varietà di sidro, e non solo di mela!

Le varianti del sidro

Il sidro in cucina e al bar: abbinamenti e ricette ad hoc

’era una volta, padre di Emma, che amava portare in tavola unamolto particolare ottenuta dalla, come dimostrazione della sua superbia verso il suo tenore di vita. È così che il celebre romanzodiracconta l’abitudine di degustare il, usanza all’epoca diffusa prevalentemente in Francia e nei Paesi dell’Europa settentrionale.La parola sidro nasce infatti dalla lingua d’oil attorno al 1130-1140, diffusasi nella Bretagna e nelle coste della Normandia grazie a. Il sidro tuttavia ha origini ben più antiche, ed affonda le sue radici nel III millennio con le prime testimonianze di coltivazione di alberi da frutta. Ichiamavano questa sorta di “” alcolico “sicera”, le cui tecniche di produzione vengono citate nelle Georgiche di. Furono poi gliad ampliare e perfezionare le tecniche di produzione della bevanda.Si tratta di una, che si ottiene dalla fermentazione del succo di mela e, per questo motivo, completamente: la gradazione alcolica varia dal 2% all’8% dei più forti, e sebbene il sidro si possa realizzare con qualsiasi varietà di mela, ne esiste una specifica, chiamata appunto “”.Il tipo di mela utilizzata per la produzione di sidro, il processo di lavorazione più o meno lungo, piuttosto che ile la zona di produzione fanno sì che molte delle caratteristiche organolettiche di questa bevanda siano spesso diverse: il, ad esempio, che al variare denomina il, ma anche ilche da giallo chiaro può diventare arancio o addirittura bronzo. I diversi tipi di sidro possono inoltre presentarsi come torbidi e ricchi di sedimenti, ovvero non filtrati, o assolutamente chiari e trasparenti, come il “”, un sidro quasi incolore ma con tasso alcolico abbastanza alto (tra il 7 e l’ 8%).Oggi i maggiori produttori di sidro sono il Regno Unito, gli Stati Uniti ed il Canada. Negli Stati Uniti ed in Canada la differenza di gradazione alcolica distingue l’“apple juice” dall’“hard cider”. Non solo, nel caso in cui al sidro vengano aggiuntio altra frutta, per poi avviare una seconda fermentazione che aumenta considerevolmente la gradazione alcolica, si parla addirittura di “”. Ogni produttore ha dunque la propria specifica ricetta, che rende ogni sidro unico e originale.Esistono poi numerose varianti di questa leggendaria bevanda, oltre all’originale sidro di mele; un esempio è il, anche noto come Perry (in Uk) o Poiré (in Francia), diffuso per lo più in Francia, Québec, Spagna, Svezia, California e Gran Bretagna. La gradazione alcolica di questo sidro non scende mai sotto i 3 gradi (dato il frutto più zuccherino da cui nasce), ha un gusto caratteristico e spesso un colore più chiaro. Tipico del Quebec è il, ossia un particolare sidro di mele prodotto con frutta “congelata”. Il gusto finale risente della pressatura e del processo di lavorazione più lungo. È possibile trovare questo prodotto made in italy sulleassieme al “”, ovvero prodotto con mele del Trentino Alto Adige.Senza dubbio un prodotto affascinante che, grazie alla sua incredibile versatilità, si presta a mixture particolari per crearestrepitosi e può essere abbinato a menu senza glutine, dall’antipasto al dolce. Qualche idea? Ilsi può accompagnare a, carni bianche e piatti freddi, in vista dell’e si abbina perfino al dolce nelle versioni dolci e demi-sec. Unè invece più adatto a, funghi e frutta secca, ottimo per il periodo autunnale. Per concludere la serata con un rilassantesenza glutine basta aggiungere un po' dial vostro sidro, oppure del rum e limone ed il gioco è fatto.