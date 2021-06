SkiniSpritz, hard seltzer italiano: frizzantezza e poche calorie

Pubblicato il 04 giugno 2021 | 14:55

N

SkiniSpritz, la bevanda rivoluzionaria dell'estate

La freschezza della frutta tropicale

Sul mercato, al momento, è disponibile il gusto Mango Tropicale

ata a Trieste nel dicembre 2020,è frutto di passione e ricerca. Dopo aver provato i più famosi hard seltzer americani, ilha fatto sua una missione: migliorare il prodotto utilizzando esclusivamente ingredienti naturali. Così ha dato vita a. Inoltre, spinta da un forte voglia di contribuire attivamente alla riduzione del consumo di plastica, l’azienda ha deciso di abbracciare il concetto della sostenibilità fornendo a tutti i rivenditori HoReCa cannucce biodegradabili da servire con ogni lattina.SkiniSpritz unisce la frizzantezza caratteristica dello Spritz alla freschezza della frutta tropicale rivoluzionando l’ora dell’aperitivo . Contiene solo ingredienti 100% naturali, erbe aromatiche, acqua di sorgente e solo il 4,5% di alcol. Non contiene coloranti artificiali. Il segreto del basso contenuto calorico (soltanto 30 calorie per 100 ml) risiede in un meticoloso processo di fermentazione che trasforma lo zucchero di canna in alcol.. SkiniSpritz va servito con ghiaccio e una fetta di lime, ma può anche essere utilizzato come base per creare cocktail personalizzati, aggiungendo ingredienti come frutta, aromi o altri alcolici come il Prosecco.«Dieci anni fa, eravamo abituati a bere drink ricchi di zuccheri e nessuno si preoccupava di cosa stesse consumando – dichiara– Oggi, abbiamo una nuova generazione di consumatori, che fa molta più attenzione a ciò che beve e a quali ingredienti assume. Per questo,grazie agli aromi naturali e un numero di calorie considerevolmente inferiore rispetto a una qualsiasi bevanda alcolica., ma stiamo già lavorando ad altre proposte».Per informazioni: www.skinspritz.com