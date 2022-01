Tutte le dimensioni sensoriali dell’acqua

Si pensa spesso che l’acqua sia incolore, inodore e insapore, ma non è così! L’acqua è un solvente eccellente che consiste in qualcosa di più del semplice composto chimico di idrogeno (H) e ossigeno (O), cioè H2O. Nell’acqua potabile sono disciolti minerali e sostanze provenienti dall’ambiente e impiegate per il trattamento dell’acqua. La sua esatta composizione influenza gli aspetti sensoriali dell’acqua: gusto, odore e sensazione palatale. Ecco perché il team di Brita ha sviluppato una “ruota sensoriale” con tutte le dimensioni e ingredienti che influenzano questo magico elemento.

Tutto inizia con il ciclo dell’acqua...

Quando evapora, l’acqua lascia dietro di sé minerali o contaminanti. Tuttavia, una volta che si condensa nell’atmosfera, comincia ad acquisire nuovi soluti e nuovi attributi. L’acqua piovana dissolve l’anidride carbonica mentre precipita e diventa lievemente acida. Penetra quindi nel terreno, raccoglie materia organica e residui biologici, assorbe e interagisce con sali minerali e sostanze di trattamento. Di conseguenza l’acqua può contenere diverse miscele di elementi, che le conferiscono sfumature inaspettate e un’ampia gamma di gusti e proprietà.

...e arriva fino a noi

L’acqua presente nella rete idrica è stata trattata e controllata. Dato che l’acqua potabile è uno dei prodotti alimentari maggiormente controllati nel mondo occidentale, sono stati fissati rigorosi limiti riguardo a ciò che può contenere. Tuttavia alcuni minerali, sostanze di trattamento per la disinfezione e particelle di composti organici che arrivano attraverso i sistemi di captazione possono ancora essere presenti. Ecco perché per ottenere risultati eccellenti, ad esempio nelle preparazioni culinarie, nel ghiaccio o in tazza, diventa fondamentale filtrare su misura l'acqua bilanciando i minerali e rimuovendo composti organici e sostanze di trattamento.

La “Brita Water Wheel” è dunque divisa nelle tre principali dimensioni sensoriali: sapore, odore e sensazione palatale. Scopri di più sull’acqua attraverso l’innovativo percorso di formazione per diventare esperti di questo magico elemento: Aquademy by Brita. Per informazioni: www.brita.it/magazine/aquademybybrita.

