La pizza Cacio&Pepe arriva negli Usa: Pecorino Romano protagonista a Las Vegas

Il Fancy Food Winter di Las Vegas (Usa) ha visto nascere una nuova frontiera per la pizza: la “Cacio&Pepe” e la “Pomodoro & Pecorino Romano”. La novità è stata voluta dal Consorzio di tutela proprio del Pecorino Romano, che all'interno dello stand ha previsto un angolo per la preparazione delle pizze proposte in queste due uniche ricette.

Pecorino Romano: dalla Sardegna agli Usa

La pizza con protagonista il Pecorino Romano si inserisce nella strategia che il Consorzio di tutela, con sede a Macomer (Nuoro), vuole battere con nuove idee e sperimentazioni. Partendo dall'amore degli americani per la pizza e che proprio negli Stati Uniti viene esportato circa il 40% del Pecorino Romano.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati del Fancy di Las Vegas e di come gli americani che sono venuti a trovarci nel nostro padiglione hanno accolto la proposta pizza», ha detto all'Ansa il direttore del Consorzio Riccardo Pastore.

Cacio e pepe, non solo pasta

L'idea di esaltare in altre forme la pasta cacio e pepe, non è però nuova. Già nel 2015 lo chef Andrea Aprea nell'ambito del congresso di Alta Cucina Gusto in Scena aveva proposto il “Tortello cacio e pepe”. Servito su un cucchiaio adagiato su una terrina colma di grani di pepe nero, il Tortello cacio e pepe era entrato a far parte del percorso degustazione denominato “viaggiando tra nord e sud “ del VUN al Park Hyatt Milano.

Nell'estate 2022, invece, alcuni tra gli Ambasciatori dell'Associazione Italiana Gelatieri (Aig) nel Mondo - come Giorgio Carlo Bianchi e Guido Muraglie - avevano lanciato una serie di gelati che avevano l'intento di esaltare l'eccellenza enogastronomica italiana e regionale: tra le varie proposte, spiccava proprio il gelato al cacio e pepe, con cialda di pecorino romano.