Bergader, dalla “vena di montagna” scorre un trend in crescita

Seguendo il precetto di Charlotte Steffel, “Una buona impresa. è come un buon formaggio. Stagiona”, Bergader può effettivamente ritenersi un’azienda “stagionata” con ben 122 anni di storia alle spalle. Un nome che, letteralmente, significa “vena di montagna” e che racconta proprio l’origine di questo formaggio, prodotto sulle alte vette bavaresi con latte di altissima qualità, in pieno rispetto per la natura e per la tradizione montana, così come per l’innovazione e per l’ascolto dei nuovi trend di mercato.

Edelblu: un classico rinnovato per soddisfare i palati moderni

A tal proposito, afferma Luca Fontana, Direttore commerciale internazionale Bergader: «Il concetto di innovazione all’interno di un’azienda rispettosa della tradizione come la nostra si declina, innanzitutto, nell’essere radicati ai valori importanti e solidi di un’azienda ultracentenaria. Mi riferisco a valori aziendali, famigliari, rispetto per il territorio e per i fornitori del buon latte. La tradizione rimane nella tipologia di base dei prodotti che abbiamo e le categorie in cui Bergader manifesta la sua massima esperienza sono l’erborinato e il pasta molle con la muffa bianca. Noi cerchiamo, per innovarci, di ascoltare cosa il cliente ci chiede, considerando statistiche di fonti autorevoli come Nielsen, ma anche facendo delle richieste specifiche ai consumatori».

Luca Fontana, Direttore commerciale internazionale Bergader

E prosegue: «Nel nostro stand alla fiera Cibus di Parma abbiamo presentato un rilancio dell’Edelpilz, grande classico della nostra azienda che si presenta, oggi, a scaffale come edelblu, nella versione Classic e in tre ulteriori varianti pronte all’uso e adatte a qualsiasi esigenza culinaria: Gourmet, Cubes e Cream»

Bergader: ascoltando il cliente, nasce l'innovazione

E aggiunge: «Uno degli obiettivi di questo lancio (o ri-lancio) è riuscire a intercettare un pubblico nuovo (senza trascurare ovviamente i consumatori fedeli). L’aspetto di particolare rilevanza in questo modus operandi è che dalle abitudini di una quotidianità vissuta con gusto e dedizione, è emersa la necessità di avviare un processo di studio e analisi che ha portato, come diretta conseguenza, a un’iniziativa di innovazione di prodotto che ha permesso di ridurre la complessità, dando una risposta unica ai bisogni di più mercati. Credo profondamente che l’azienda debba sapersi mettere al fianco del cliente, collocandolo al centro della propria strategia, in linea con la filosofia Bergader attenta a chi la sceglie, ogni giorno».

