Carta dell'olio al ristorante: quasi quattro italiani su 10 la vogliono

Il 37% degli italiani vorrebbe poter scegliere l'olio dal menu al ristorante, e quasi la metà presta grande attenzione all'olio servito fuori casa. Questi sono solo alcuni dei dati emersi dall'indagine realizzata dall'Osservatorio SOL2EXPO-Nomisma, presentata alla prima edizione autonoma del Salone di Veronafiere dedicato alla filiera dell'olivo e dell'olio. Lo studio conferma che l'olio extravergine di oliva non è solo un alimento essenziale per la dieta degli italiani, ma anche un prodotto sempre più apprezzato per il suo valore qualitativo e salutistico.

Carta degli oli al ristorante: il punto di vista di Fausto Borella

Un tema, quello della carta al ristorante, che trova il sostegno di esperti come Fausto Borella, maestro dell'olio, che evidenzia come la ristorazione possa e debba giocare un ruolo centrale nell'educazione del consumatore: «Sono favorevole, ma la vera svolta arriverà solo quando sarà il ristoratore a formare il proprio staff e a trasmettere questa cultura ai clienti. Per troppo tempo l'olio è stato relegato a un ruolo marginale, quasi paragonabile al limoncello offerto a fine pasto».

Fausto Borella, maestro dell'olio

«Eppure - prosegue Borella -, se correttamente valorizzato, l'olio potrebbe esaltare le pietanze e arricchire l'esperienza gastronomica. Creare un circuito virtuoso tra produttori e ristoratori, permettendo la vendita diretta delle bottiglie e offrendo degustazioni, potrebbe non solo incrementare gli incassi, ma trasformare il ristorante in un vero e proprio ambasciatore della qualità dell'olio italiano, con particolare attenzione agli ospiti stranieri».

I numeri dell'olio extravergine d'oliva in Italia

Tornando all'indagine, che ha coinvolto un campione rappresentativo di mille consumatori, è bene sottolineare che l'olio evo viene considerato superiore rispetto ad altri tipi di oli sotto molteplici aspetti: l'89% degli intervistati ne riconosce la qualità, l'85% ne apprezza il rapporto qualità-prezzo e il gusto, mentre il 79% lo sceglie per i benefici sulla salute. L'attenzione alla qualità si riflette anche nei luoghi di consumo, con il 46% degli italiani che dichiara di fare sempre caso all'olio presente in tavola quando mangia fuori casa. Inoltre, come annunciato, il 37% vorrebbe una vera e propria “carta degli oli” nei ristoranti, per poter scegliere in base alle proprie preferenze.

L'interesse per l'olio evo si lega anche alla voglia di approfondire la conoscenza del prodotto. Quattro italiani su dieci si dichiarano interessati a partecipare a corsi di food e wine pairing per scoprire abbinamenti e caratteristiche organolettiche. Anche le modalità di acquisto rispecchiano questa attenzione crescente: il 31% degli italiani acquista già in oleoteche o negozi specializzati, mentre il 16% preferisce l'acquisto online su siti dedicati. Il consumatore tipo più assiduo è un adulto over 45 con figli, residente al Sud, con uno stile di vita che bilancia sostenibilità, piacere del gusto e legame con il territorio. Non a caso, la provenienza dell'olio è un fattore determinante nella scelta: per il 54% degli acquirenti è fondamentale che il prodotto abbia un'indicazione di origine chiara e un marchio Dop o Igp. Nell'ultimo anno, quasi otto italiani su dieci hanno acquistato almeno una volta un olio con Indicazione geografica.

Nonostante sia un prodotto irrinunciabile per il 96% degli italiani, emerge ancora una certa carenza di conoscenza su alcuni aspetti fondamentali: solo due italiani su dieci sanno infatti che la produzione di olio d'oliva rappresenta un esempio virtuoso di economia circolare, eppure, se ne fossero consapevoli, l'81% sarebbe più propenso all'acquisto. Allo stesso modo, solo il 37% degli intervistati è a conoscenza del valore nutrizionale dell'olio evo come “superalimento naturale”, ricco di antiossidanti, polifenoli, vitamine e minerali. Circa la metà degli italiani, tuttavia, si dice interessata ad approfondire questi aspetti.