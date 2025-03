Salumi italiani: export in crescita nel 2024 con +13,9% in volume

In vetrina a Roma i migliori prodotti italiani a marchio Assica, l'Associazione industriali delle carni e dei salumi. L'evento, organizzato nell'ambito del progetto “Trust Your Taste, Choose European Quality" co-finanziato dall'Unione europea ed esteso anche al Belgio, è stato anche l'occasione per la consegna dei premi per la 18esima edizione di "Reporter del gusto", riconoscimento giornalistico ideato e promosso dall'Istituto valorizzazione salumi italiani (Ivsi) dal 2005.

“Trust Your Taste”: i migliori salumi italiani in vetrina a Roma

Nell'open space del Palazzo delle esposizioni, edificato da Pio Piacentini nel 1883 e ora ristorante "Esposizioni" e sede di eventi e meeting, alla presenza dei vertici dell'Assica sono stati premiati cinque giornalisti che hanno raccontato e divulgato il patrimonio della salumeria italiana e i suoi valori nel panorama agroalimentare globale. Hanno ricevuto il titolo di "Reporter del gusto 2025" per la stampa italiana, Andrea Pancani (La7); per la stampa estera Kim Louise McAllister (The Herald Scotland); Barbie Latza Nadeau (Cnn), Amy Kazmin e Giuliana Ricozzi (The Financial Times). Autore della targa "Protagonisti del futuro" l'artista Gianluigi Bassanello. «Questo premio - ha detto la presidente Ivsi, Marella Levoni - è un segno dell'impegno costante che il mondo dei media ha nel raccontare con passione e competenza l'importanza delle eccellenze enogastronomiche italiane, contribuendo a diffondere la cultura e le tradizioni che rendono unico il nostro Paese, sia in Italia sia all'estero».

I numeri dei salumi italiani

Il progetto europeo "Trust Your Taste" ha avuto dal 2021, secondo i dati illustrati, un effetto positivo anche nell'export. Nei primi undici mesi del 2024 i numeri delle esportazioni nei Paesi Ue hanno registrato un incremento, con +13,9% in volume per 151.124 tonnellate e +7,5% in valore per 1.449,7 milioni rispetto al 2023. Nel periodo 2019-2023 la crescita è stata del +12,8% in volume e del +39,1% in valore. Il Belgio - Paese obiettivo, oltre all'Italia, della campagna Trust Your Taste - ha chiuso con un aumento a doppia cifra sia in volume (+20,7% per 10.525 tonnellate) sia in valore (+11,0% per 118,9 milioni di euro). Nel periodo 2019-2023 era stato registrato un +17,8% in volume e un +34,8% in valore.

Boom dell‘export dei salumi: crescita del 39,1% in valore tra il 2019 e il 2023

«È un risultato lusinghiero - ha detto il direttore Assica, Davide Calderone - considerando le difficoltà per gli alti costi delle materie prime e delle restrizioni al commercio causate dalla Peste suina africana (Psa). Da segnalare poi i costi energetici per le incertezze del quadro politico internazionale. Siamo grati alla Commissione Europea non solo per il supporto che fornisce per le campagne di promozione, ma anche per la recente approvazione delle linee strategiche in materia di agricoltura ed alimentazione che guideranno le politiche comunitarie nei prossimi 5 anni».

Assica, nata nel 1946 nell'ambito di Confindustria, rappresenta le imprese di macellazione e trasformazione delle carni suine. Anche con questo progetto intende proporre un nuovo modello di filiera attento alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica del comparto, favorendo il dialogo tra produttori, distributori, istituzioni e pubblico. «Ci stiamo muovendo da anni - ha detto Monica Malavasi, direttrice della comunicazione - nel promuovere buone pratiche ambientali più sostenibili - dall'efficienza energetica all'utilizzo di energie a basso impatto, dall'utilizzo di ex prodotti alimentari per produrre biogas alla riduzione della plastica negli imballaggi sino alla lotta contro lo spreco alimentare. Con oltre 30 moduli che compongono 11 percorsi formativi e più di 50 ore di didattica erogate negli ultimi anni supportiamo le aziende associate a comprendere ed implementare pratiche innovative che includano anche l'impiego dell'intelligenza artificiale».

I risultati e i prossimi obiettivi di "Trust Your Taste"

Sono stati anche resi noti i numeri della prima edizione (2021-2024) e nuove iniziative della riedizione 2024-2027. Già svolti 16 seminari e corsi didattici realizzati per oltre 800 operatori e aziende, una video Academy con un percorso che ha raggiunto 300mila professionisti, 20 milioni di persone coinvolte ogni anno in Italia e in Belgio, un canale YouTube con circa 500 iscritti e 12 video per la valorizzazione di carne suina e salumi anche in chiave "antispreco" con 400mila visualizzazioni totali e 66.000 persone incontrate 183 salumerie e macellerie.

Tra le novità della prossima campagna "Trust Your Taste", un progetto di formazione nelle scuole alberghiere e lezioni nelle scuole con l'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto tenute da nutrizionisti e storici dell'alimentazione sui valori dei salumi italiani. Inoltre, a partire da marzo sarà pubblicato il podcast divulgativo "Il Taglio Giusto" rivolto al consumatore, condotto da Francesca Barberini, docente di Storia della gastronomia e autrice di programmi radio e tv. In dieci episodi racconterà i salumi e la carne suina sotto una nuova prospettiva con la presenza di Peppone Calabrese, oste e volto di "Linea Verde". Ogni episodio di 15 minuti sarà distribuito sulla piattaforma OnePodcast (Gruppo Gedi) e sulle principali piattaforme Ott (ad esempio Spotify, Amazon Music e Apple Podcast).

Daniele Reponi, il guru modenese dei panini gourmet

A conclusione dell'evento romano i salumi e le loro interpretazione sono stati anche i protagonisti di un apprezzato banchetto. Daniele Reponi, il guru modenese dei panini gourmet, «un po' oste e un po' salumiere» come si definisce, ha preparato per gli ospiti con fantasia e sensibilità una serie di panini farciti con salumi, ma con intriganti aggiunte di ingredienti insoliti e con qualche tocco esotico, come la salsa di rafano che la tradizione triestina unisce ai prosciutti cotti. Una serie di piatti, dagli sformati alle insalate fino ai flan, sono stati invece preparati dagli chef di Esposizioni Roma, affiatato e competente staff guidato da Alessandro Circiello, pioniere di una cucina salutare e presidente dell'Unione regionale cuochi del Lazio. Tra i migliori della Capitale per qualità e assortimento i suoi brunch del sabato e della domenica e i banchetti per gli eventi speciali.