 Galbani Professionale lancia i Nidi di Mozzarella: praticità e formato ideale

Nel settore della ristorazione professionale, cresce la domanda di prodotti che uniscano qualità, praticità e originalità. In risposta a queste esigenze, Galbani Professionale amplia la gamma in secchiello con i nuovi Nidi di Mozzarella, realizzati con latte 100% italiano e adatti a un'alimentazione vegetariana.

Nidi di mozzarella Galbani Professionale

Nidi di Mozzarella di Galbani Professionale, pratici da farcire

Pensati per l'utilizzo esclusivo a freddo, i Nidi di Mozzarella si distinguono per la loro forma convessa con una cavità centrale, che facilita una farcitura semplice e veloce. Questo crea un equilibrio perfetto tra la mozzarella e il ripieno, ottimizzando tempi e risultato estetico.

Grazie alla loro versatilità, i nidi sono ideali per un'ampia gamma di preparazioni, tra cui antipasti freddi, aperitivi gourmet e piatti freddi da buffet. Possono essere abbinati a mousse, spume, salse e guarnizioni solide come pomodorini, ortaggi a dadini o ingredienti di stagione, per piatti dal forte impatto visivo e gustativo.

Porzionatura ottimale e gestione efficiente del food cost

Ogni nido di mozzarella pesa esattamente 18g, una caratteristica sviluppata per garantire facilità di porzionatura e una gestione più efficiente del food cost, particolarmente importante nel lavoro quotidiano dei professionisti della cucina.

I Nidi di Mozzarella Galbani Professionale offrono una consistenza morbida e fresca, con un sapore autentico che arricchisce ogni preparazione. La sensazione al palato è delicata ma decisa: il prodotto perfetto per esaltare la creatività dello chef.

Formato pratico per l'uso quotidiano in cucina

Il formato in secchiello da 750g con coperchio richiudibile assicura praticità e conservazione ottimale, rendendo i Nidi di Mozzarella un alleato quotidiano nelle cucine professionali più dinamiche.

Secchiello 750g Nidi di Mozzarella

Da sempre, Galbani Professionale si conferma punto di riferimento nel mondo della ristorazione, proponendo soluzioni di qualità in linea con le nuove esigenze del mercato. I Nidi di Mozzarella sono un prodotto eccellente per chi cerca affidabilità, gusto e libertà creativa.