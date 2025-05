“Paesaggi del Cibo”: riso e comunità rurali nel confronto tra Italia e Giappone

Una giornata di studio per capire a fondo il riso italiano e quello giapponese. Un confronto tecnico e scientifico che vuole essere un progetto di alta diplomazia culturale che vede interagire competenze scientifico-accademiche e professionali sul tema della sostenibilità dei territori e delle loro comunità, in quanto lo scambio della conoscenza, oggi più che mai, svolge un ruolo cruciale nel migliorare la comprensione reciproca, promuovere gli interessi nazionali e affrontare le sfide globali attraverso la cultura.

L'8 maggio si terrà una giornata di studio per capire il riso italiano e quello giapponese

L’incontro “Paesaggi del Cibo” alla Fondazione Magnani

L’8 maggio a Lomello, avrà sede presso la Fondazione Magnani l’incontro internazionale “Paesaggi del Cibo. Patrimonio culturale locale verso uno sviluppo umano”, promosso dalla Fondazione in collaborazione con l’Università di Pavia, DICAr, il comitato promotore della parrocchia di Lomello per il Millenario della Basilica di Santa Maria Maggiore (1025-2025), la Fondazione Italia-Giappone, Ente Nazionale Risi e Confagricoltura Pavia. La giornata di studio è svolta in collaborazione con la Hosei University (Tokyo), la Iwate University (Morioka) e il MAFF - Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e della Pesca del Giappone, e sarà introdotta dalla professoressa Mariella Magnani, Presidente Fondazione Magnani, professore emerito dell’Università di Pavia in diritto del lavoro.

Valorizzare paesaggi e luoghi di produzione del riso

L’incontro, finalizzato a condividere ricerche e progetti internazionali per la valorizzazione dei luoghi di produzione del riso e dei paesaggi culturali locali, promuove un confronto tra studiosi italiani e giapponesi impegnati da anni su queste tematiche. In particolare, i luoghi di produzione del riso sono al centro del colloquio e delle visite guidate alle cascine della Lomellina.

I luoghi di produzione del riso saranno al centro del colloquio di Lomello

«Inoltre nel 2025 sono esattamente cinquant’anni dalla Carta di Amsterdam del 1975 – spiega la professoressa Olimpia Niglio – che introduce un concetto quanto mai fondamentale oggi, ossia quello della “conservazione integrata” quale risultato congiunto proprio delle metodologie del restauro finalizzate alla valorizzazione di funzioni appropriate da assicurare all’eredità ricevuta, sia in ambito architettonico che paesaggistico. Purtroppo l’evoluzione storica non sempre è stata accompagnata da una oculata ed attenta valorizzazione della nostra eredità, spesso abbandonata e maltrattata. Differentemente, la conservazione integrata rimette al centro lo stretto legame tra comunità e territorio al fine di valorizzare le risorse locali e dar vita a una pianificazione che sia in grado di rimettere al centro la corretta relazione tra uomo e natura nel rispetto delle differenti esigenze delle comunità locali».

I protagonisti del convegno

Il programma presenta un eccellente gruppo di studiosi e rappresentanti delle istituzioni:

Natalia Bobba , Presidente Ente Nazionale Risi e vicepresidente di Confagricoltura Donna Piemonte

, Presidente Ente Nazionale Risi e vicepresidente di Confagricoltura Donna Piemonte Junko Kimura , professoressa di marketing presso la Hosei University, ex visiting professor presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia (2012-2014), specializzata in sviluppo rurale, marketing agroalimentare, SDG e indicazioni geografiche

, professoressa di marketing presso la Hosei University, ex visiting professor presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia (2012-2014), specializzata in sviluppo rurale, marketing agroalimentare, SDG e indicazioni geografiche Hidenobu Jinnai , professore emerito dell’Università Hosei, specializzato in storia della città e del territorio, professore a contratto in diverse università italiane e cittadino onorario di Amalfi

, professore emerito dell’Università Hosei, specializzato in storia della città e del territorio, professore a contratto in diverse università italiane e cittadino onorario di Amalfi Fumiaki Suda , già ricercatore del Policy Research Institute, MAFF (1993-2025), da aprile 2025 Visiting Researcher alla Hosei University Innovation Management Research Institute, specializzato in politiche agricole comparate

, già ricercatore del Policy Research Institute, MAFF (1993-2025), da aprile 2025 Visiting Researcher alla Hosei University Innovation Management Research Institute, specializzato in politiche agricole comparate Andrea Marescotti , professore di Economia Agraria e Agro-Alimentare all’Università di Firenze, esperto in strategie di marketing del settore

, professore di Economia Agraria e Agro-Alimentare all’Università di Firenze, esperto in strategie di marketing del settore Ken Sawai , professore alla Facoltà di Agraria dell’Università di Iwate, specializzato in riproduzione animale e tecniche di impianto embrionale

, professore alla Facoltà di Agraria dell’Università di Iwate, specializzato in riproduzione animale e tecniche di impianto embrionale Sanae Sugina , professoressa di pianificazione rurale e progettazione comunitaria alla stessa Università, attiva in progetti di sviluppo sostenibile

, professoressa di pianificazione rurale e progettazione comunitaria alla stessa Università, attiva in progetti di sviluppo sostenibile Valentina Vaglia , ricercatrice dell’Università di Pavia, si occupa di coltivazione sostenibile del riso nel progetto PNRR NODES VINO

, ricercatrice dell’Università di Pavia, si occupa di coltivazione sostenibile del riso nel progetto PNRR NODES VINO Mari Kitagawa, consulente presso Machizukuri a Kanazawa, dottoranda alla Tokai University, studia relazioni sociali e dinamiche produttive nei territori

Le conclusioni dell’incontro internazionale sono affidate a Marta Sempio, Presidente di Confagricoltura Pavia e imprenditrice nel campo risicolo e delle agro-energie nelle province di Pavia, Novara e Vercelli. Il programma prevede visite alle cascine della Lomellina e un incontro al Museo Agricolo Multimediale del Riso a Confienza.