Parmigiano Reggiano da record: verranno aperte 1.800 forme in contemporanea

Il prossimo sabato 14 giugno nei punti vendita di Loblaw Companies in Canada verranno aperte simultaneamente oltre 1.800 forme di Parmigiano Reggiano. Questo evento entrerà nel Guinnes World Record visto che verranno superate le 1.000 forme del 2014. L'iniziativa si svolgerà in più di 450 supermercati, dalla costa atlantica a quella pacifica, segnando un momento storico per la Dop.

Parmigiano Reggiano nel Guinness World Record

Celebrazioni per l’Italian Heritage Month in Canada

L’evento si inserisce nelle celebrazioni dell’Italian Heritage Month che si svolte in Canada, che pone l'attenzione sui valori culturali e gastronomici italiani. Il Parmigiano Reggiano rappresenta un’eccellenza italiana riconosciuta a livello globale, simbolo tra i più importanti del patrimonio tricolore al di fuori dei nostri confini.

Il Canada tra i principali mercati esteri

Il Canada è il quinto mercato estero per il Parmigiano Reggiano, uno di quelli con maggiore potenziale. Nel 2024 sono state esportate più di 3.500 tonnellate, con un incremento del 24,5% rispetto all’anno precedente, dimostrando una crescita della domanda da consumatori attenti alla qualità e autenticità della Dop.

Parmigiano Reggiano, eccellenza italiana nel mondo

Dettagli dell’evento e partecipazione

L’evento coinvolgerà chef, operatori e pubblico. Il momento clou si terrà al punto vendita Loblaws Maple Leaf Gardens, nel cuore di Toronto, con l’apertura di 20 forme in presenza di rappresentanti del Consorzio e dello chef canadese, star della tv, David Rocco. I clienti avranno accesso a degustazioni, attività esperienziali e momenti fotografici.

Valore culturale e strategia promozionale

Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio, sottolinea che il Parmigiano Reggiano in Canada ha «Numeri che raccontano una domanda in costante crescita da parte di consumatori che scelgono la qualità, l’autenticità e la tradizione. Con questo evento, che si svolge nell’ambito dell’Italian Heritage Month, vogliamo celebrare quello che non è solo un pezzo di formaggio: è un’icona dello stile di vita degli italiani, amata dai consumatori di tutto il mondo».