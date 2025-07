Lo Speck Alto Adige Igp lancia la sfida: da salume da tagliere a secondo piatto

Dici speck e pensi subito all'Alto Adige. Un legame indissolubile, che non è cambiato negli anni, quando questo salume ha varcato i confini regionali e si è costruito un mercato notevole in tutto il mondo, ma si è anzi ulteriormente rafforzato. E nonostante per numeri e dimensioni, la produzione dello speck sia per forza di cose su scala industriale, mantiene insita nella sua natura una grande fetta di artigianalità, che trova la sua espressione nelle ricette segrete che ogni famiglia produttrice custodisce gelosamente e si tramanda generazione dopo generazione.

Speck Alto Adige Igp

Come nasce lo Speck Alto Adige Igp?

La massima espressione dello speck è lo Speck Alto Adige Igp. Prodotto esclusivamente in Alto Adige, lo speck ottiene questo riconoscimento solo se realizzato con gli ingredienti migliori e nel rispetto di rigidi controlli: sono solo 28 infatti i produttori che possono considerarsi padri dello Speck Alto Adige Igp e che si sono consociati nel Consorzio Tutela Speck Alto Adige, proprio con lo scopo di tutelare l’artigianalità ed il rispetto dei metodi di produzione tradizionali.

Speck Alto Adige Igp, ognuno ha la sua ricetta

A far nascere lo Speck Alto Adige Igp è un lungo e minuzioso processo di produzione che prevede speziatura, affumicatura e stagionatura. Le baffe di speck vengono insaporite con sale e una miscela di aromi naturali, composta da pepe, ginepro, rosmarino e alloro. La salmistratura avviene a secco, in ambienti a temperatura controllata, per un periodo di tre settimane. Durante questa fase, le baffe vengono più volte girate per assicurare una distribuzione uniforme della miscela. Ogni produttore, come dicevamo, utilizza una propria ricetta segreta per bilanciare gli ingredienti, ma il contenuto di sale nel prodotto finito non deve superare il 5%. Terminata la salmistratura, lo speck viene sottoposto a un processo di affumicatura leggera, alternata all’asciugatura all’aria fresca delle valli altoatesine, per una durata di circa una settimana. L’affumicatura viene effettuata utilizzando legna poco resinosa e mantenendo la temperatura del fumo al di sotto dei 20°C, condizione indispensabile per ottenere il tipico aroma speziato, delicato e inconfondibile. Una volta completata questa fase, le baffe vengono appese in ambienti ben ventilati, dove l’aria di montagna, insieme al costante controllo di temperatura e umidità, consente una stagionatura naturale. Questo processo dura in media 22 settimane, durante le quali lo speck perde parte del suo peso iniziale (il calo solitamente è il 40% rispetto al peso di partenza) e acquisisce la sua caratteristica consistenza soda.

I numeri dello Speck Alto Adige Igp

Nel 2024 sono state certificate con il marchio di qualità Speck Alto Adige Igp ben 2.815.390 baffe, pari al 42,6% della produzione totale dei produttori riconosciuti dal Consorzio. Si tratta di un incremento del 12,8% rispetto all’anno precedente, confermando il trend positivo nella diffusione dello speck certificato.

Negli ultimi anni, la produzione dello Speck Alto Adige Igp ha mostrato una crescita costante. Dopo un marcato aumento tra il 1997 e il 2003, il volume è rimasto stabile per circa un decennio, tra il 2003 e il 2013. Più recentemente, la tendenza è tornata a salire – fatta eccezione per un lieve calo nel 2023 – e si è confermata anche nel 2024. Questo andamento positivo evidenzia il successo dello Speck Alto Adige Igp come prodotto di qualità, sempre più apprezzato dai consumatori e simbolo di una crescente attenzione verso gli alimenti certificati.

Speck Alto Adige Igp e montagne: un legame indissolubile

Il mercato interno assorbe il 67,3% della produzione, con una forte presenza in Alto Adige e nel Nord Italia. Tuttavia, negli ultimi anni si è registrato un notevole aumento della domanda anche nel Centro e Sud Italia. A livello internazionale, lo Speck Alto Adige Igp si conferma tra i salumi italiani più esportati, con una quota export del 32,7%. Il principale mercato estero resta la Germania, che da sola assorbe il 23,2% della produzione. Seguono gli Stati Uniti (4,75%, in forte crescita), la Francia (2,0%), la Svizzera (0,9%) e l’Austria (0,6%).

Per quanto riguarda la distribuzione in Italia, il canale principale è rappresentato dai supermercati, che coprono il 65% delle vendite. Completano il quadro i discount (21,0%), il commercio all’ingrosso (3,0%), la ristorazione (6,0%) e il commercio al dettaglio (5,0%).

Un nuovo modo di raccontare lo speck

Il 2024 non è stato soltanto un anno nel complesso positivo per lo Speck Alto Adige Igp, ma anche l'anno che ha segnato il ritorno dello speck in televisione a vent'anni dall'ultima volta. È stata, infatti, lanciata una campagna triennale di promozione dello Speck Alto Adige Ipg che ha un obiettivo chiaro: raccontare questo salume anche sotto un'altra veste, quella di secondo piatto. Non a caso il concept creativo scelto è: “Il secondo che non ti aSPECKti”. Non solo, però: la volontà è anche quella di coinvolgere un target più giovane ed educare al mangiar sano e di qualità. E, d'altronde, con un massimo di sale del 5%, la sua ricchezza di proteine e un'affumicatura delicata, lo Speck Alto Adige Igp è a tutti gli effetti un salume versatile, in grado di adattarsi a diverse necessità e proposte.

E i risultati? I primi sembrano già vedersi, come spiega il presidente del Consorzio Tutela Speck Alto Adige Paul Recla: “È una campagna triennale, quindi i risultati si vedono solo in parte, ma stiamo mantenendo i volumi di vendita nonostante il comparto dei salumi registri leggeri cali. Per questo siamo già contenti così”.

Export, dazi e futuro: le parole di Recla

Il 2025, intanto, è arrivato al giro di boa. E anche se è presto per fare bilanci ufficiali, è già possibile tracciare un quadro dell'andamento dei primi sei mesi. “Il 2025 è partito ambizioso, con un gennaio positivo e anche la Pasqua è andata molto bene - evidenzia Recla - I produttori sono contenti, le vendite stanno più che tenendo. Per quanto riguarda l'export, ormai da tantissimi anni il primo mercato è la Germania. Non è stata facile negli scorsi anni, con un calo nel mercato tedesco di import di tutti i salumi italiani”.

Paul Recla, a sinistra, presidente del Consorzio

L'incognita vera, però, sembrano essere gli Stati Uniti: “Loro sono un altro mercato molto importante per noi - prosegue Recla - Abbiamo ottenuto crescite importanti. Adesso stiamo attendendo le novità della politica, sperando di poter continuare a fare il nostro lavoro. Sui dazi abbiamo fatto delle stime come Consorzio: fino al 10%, magari fino al 20%, avrebbe un impatto ancora digeribile, sopra queste soglie l'impatto per noi sarebbe molto importante”.

Infine, il futuro: “Il progetto più grosso è la nostra campagna triennale - conclude il presidente - Stiamo poi riformulando tanti progetti per l'export. L'Italia è il nostro mercato principale e lo rimarrà, ma vogliamo crescere anche fuori”.

