Tè oolong: il “blu” che unisce verde e nero. Le differenze con i tè scuri

Protagonista del nuovo episodio di Gocce di Tè, la rubrica ideata da Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola è il tè oolong, conosciuto anche come tè blu. A raccontarci la sua storia e le sue peculiarità è Livio Zanini, professore ed esperto di tè, nella cornice della prima stanza da tè di Vicenza, dove ogni tazza diventa un viaggio di scoperta.

Il tè oolong

Cosa rende speciale l’oolong

Si chiama appunto tè oolong, che deriva dal termine cinese Oolong. In Cina vengono anche chiamati Qingcha, ovvero tè blu o verdi azzurri. Con questo nome indichiamo una macro-categoria di tè che assomma le proprietà dei tè verdi e dei tè neri» spiega Zanini.

Il segreto sta nella lavorazione: «Gli oolong vengono sottoposti a una prima fase di ossidazione, come i tè neri. Poi però questa ossidazione viene interrotta a metà, sottoponendo le foglie a una cottura, cioè a un’inibizione enzimatica. È molto interessante, perché così ritroviamo note che abbracciano entrambe le categorie»

La varietà in tazza

Gli oolong sono tra i tè più sorprendenti per varietà aromatica. «Forse è la categoria di tè che presenta la maggior diversità al suo interno. In base al grado di ossidazione possiamo avere prodotti con caratteristiche molto simili a quelle dei tè verdi - ma sempre con note floreali più accentuate - fino ad arrivare a tè che si avvicinano molto ai neri» sottolinea Zanini.

Livio Zanini e Albino Ferri

Questa duttilità li rende perfetti per chi ama esplorare sfumature nuove e diverse a ogni infusione.

Una tradizione di equilibrio

L’oolong è l’espressione di un equilibrio di trasformazione: né completamente verde né completamente nero, ma una categoria a sé, che invita alla scoperta e alla degustazione consapevole. Ogni tazza diventa così occasione di incontro, riflesso dell’arte artigianale che guida la mano dei maestri del tè.

L’invito alla scoperta

L’oolong non è soltanto una varietà di tè, ma un vero e proprio viaggio sensoriale. I suoi aromi possono spaziare dal floreale al fruttato, dal burroso al tostato, regalando esperienze sempre nuove.

Chi lo ha già assaggiato sa che è un tè capace di sorprendere ed emozionare, rendendo speciale anche il più semplice momento di pausa.

Per informazioni: www.ferridal1905.com