Miscela Masini, l’eleganza dell’espresso che conquista l’alta pasticceria

Esiste un’affinità profonda tra il mondo del caffè e quello della pasticceria di alta gamma: un dialogo fatto di equilibrio, precisione aromatica e sensibilità gustativa. Un dialogo che oggi trova una conferma autorevole nel riconoscimento ottenuto dalla Miscela Masini di Essse Caffè, recentemente insignita dell’attestato di qualità Apei - Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana.

Un riconoscimento di grande valore, attribuito a oggi a pochissimi prodotti selezionati, che certifica la capacità della Miscela Masini di rispondere agli standard più elevati richiesti dai professionisti dell’arte dolciaria. La certificazione è stata ufficializzata durante il Seminario Tecnico APEI, ospitato da Cast Alimenti, dove una commissione composta da alcuni tra i più autorevoli Maestri della pasticceria italiana - tra cui Iginio Massari - ha sottoposto il caffè a un’attenta valutazione sensoriale. Aroma, corpo e persistenza hanno convinto all’unanimità la giuria, sancendo l’ingresso della Miscela Masini tra i prodotti “Approvati dagli Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana”. A suggellare questo legame con la pasticceria d’eccellenza, il caffè è stato protagonista anche di una creazione dedicata durante la cena di gala del Seminario: una pralina speciale - realizzata dal Maestro Paolo Staccoli, ulteriore prova della sua versatilità e del suo naturale equilibrio in abbinamento al dolce.

L’anima di Essse Caffè

La Miscela Masini non è un caffè tra gli altri: rappresenta l’anima stessa di Essse Caffè. Nata nel 1952 da un’idea di Giampiero Segafredo e ricreata nel 1979 dal figlio Francesco Segafredo per Essse Caffè, in collaborazione con l’Università di Bologna, questa miscela incarna una visione del caffè fondata su ricerca scientifica, sapere artigianale e coerenza qualitativa.

Composta da selezionati caffè Arabica e Robusta, offre un espresso cremoso, delicato e avvolgente, arricchito da eleganti note fruttate e floreali. Un profilo sensoriale raffinato che l’ha resa particolarmente apprezzata nel mondo della pasticceria e della viennoiserie, oltre a valerle nel 2023 la certificazione IEI Premium.

Una storia di famiglia, una visione internazionale

Dietro la Miscela Masini c’è una storia imprenditoriale che affonda le radici nella tradizione bolognese. Fondata nel 1979 da Francesco Segafredo insieme alle sorelle Chiara e Cristina, Essse Caffè è oggi una realtà internazionale presente in oltre 60 Paesi, punto di riferimento per professionisti e consumatori che cercano affidabilità, qualità costante e identità.

«Per noi questo riconoscimento ha un valore straordinario - ha commentato Agata Segafredo, Communications Director di Essse Caffè - perché testimonia la capacità della Miscela Masini di dialogare con il mondo della pasticceria di alta gamma. L’approvazione di Apei è un sigillo di eccellenza che condividiamo con tutti i professionisti che ogni giorno scelgono di servire un espresso Essse Caffè».

Un percorso basato su competenza scientifica e conoscenza della materia prima, sviluppate anche grazie alle collaborazioni con le Facoltà di Agraria delle Università di Bologna, Cesena e Foggia, che permettono all’azienda di presidiare ogni fase del processo: dalla selezione del caffè verde alla torrefazione, fino alla resa ottimale in tazzina.

Eccellenza riconosciuta

Il percorso di qualità di Essse Caffè trova un’ulteriore autorevole conferma nel riconoscimento ottenuto da Gambero Rosso nell’edizione 2026 della Guida Caffè e Torrefazioni d’Italia. La Miscela Masini è stata valutata con i Tre Macinini, la massima menzione disponibile, riservata alle eccellenze assolute.

Accanto alle valutazioni delle singole miscele, la Guida ha assegnato anche gli Special Award Torrefazione: quindici premi pensati per valorizzare non solo la qualità in tazzina, ma anche l’identità produttiva, lo stile, la visione e il contributo culturale delle torrefazioni italiane. In questo contesto, Essse Caffè ha ricevuto il riconoscimento di Torrefazione di Tradizione, a conferma di un percorso coerente e riconoscibile nel tempo.

La motivazione del premio sintetizza con efficacia la filosofia dell’azienda: "Per l’impegno rivolto al rispetto delle ricette tradizionali, incarnate da una miscela simbolo del caffè espresso italiano, la Masini". Un tributo che rafforza il valore simbolico e culturale della Miscela Masini, emblema di una tradizione che continua a parlare al presente.

Un’identità che Essse Caffè porterà anche a Sigep, a Rimini dal 16 al 20 gennaio 2026, confermandosi punto di riferimento per i professionisti del settore foodservice. L’azienda sarà presente a Rimini Fiera, Hall A1 - Stand 041, dove sarà possibile degustare le miscele e approfondire un percorso che unisce ricerca, cultura del caffè ed eccellenza italiana.