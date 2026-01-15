“Melody” è il gusto ispirato all'Eurovision che unirà musica e gelato artigianale

Sigep World - The World Expo for Foodservice Excellence, in programma dal 16 al 20 gennaio 2026 presso Rimini Fiera, sarà il palco internazionale per il countdown verso la XIV edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale, prevista il 24 marzo 2026. La ricorrenza, istituita dal Parlamento Europeo nel 2012, si conferma un’occasione di promozione per il gelato artigianale e la sua filiera, un settore solido e in crescita anche in un contesto economico complesso. Dopo "Hallelujah", ispirato al Giubileo, il gusto dell'anno sarà "Melody" che renderà all’Eurovision Song Contest 2026.

“Melody” è il gusto europeo che unirà musica e gelato artigianale

Il mercato del gelato artigianale in crescita

Nel 2025 il gelato artigianale di tradizione italiana in Europa ha raggiunto un valore di 11,7 miliardi di euro, con una crescita del 7% rispetto all’anno precedente. Le vendite in volume segnano un +3%, mentre i prezzi medi aumentano del 4%. Il numero dei punti vendita supera i 66.000, coinvolgendo circa 300.000 addetti. Spagna e Regno Unito si confermano tra i mercati più dinamici, mentre l’Italia consolida il suo ruolo di leader per valore e qualità della filiera.

Hallelujah, il GUsto dell'Anno 2025

Solo in Italia, il fatturato 2025 supera i 3,1 miliardi di euro, con un incremento del 3,5% rispetto al 2024. I consumi pro capite restano stabili intorno ai 2 kg, con una spesa media di 48 euro a persona. Il comparto beneficia del turismo internazionale: nelle città d’arte fino al 50-70% del fatturato delle gelaterie è generato dai visitatori stranieri. Complessivamente, la filiera italiana raggiunge un valore stimato di 4,9 miliardi di euro, con oltre 120.000 addetti. Anche fuori dall’Europa il gelato artigianale cresce: nel 2025 il fatturato nei Paesi extraeuropei ha superato i 4,8 miliardi di euro (+10%), con più di 45.000 punti vendita tra Americhe, Asia e mercati emergenti. Il mercato globale del gelato artigianale ha così raggiunto 16,5 miliardi di euro (+8,5%).

Il concorso europeo per il Gusto dell’Anno 2026

Durante Sigep World, il Gelato Day 2026 sarà protagonista con il concorso per il Gusto dell’Anno, intitolato “Melody”. Dal 17 al 19 gennaio 2026, presso lo stand Artglace (Pad. A6 - stand n. 47), i mastri gelatieri europei metteranno alla prova creatività e tecnica per elaborare proposte ispirate al tema “Il Gelato che fa cantare l’Europa”, un omaggio all’Eurovision Song Contest 2026 in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio.

Il Gusto dell‘Anno sarà ispirato all‘Eurovision

Le creazioni dovranno valorizzare ingredienti rappresentativi dei diversi Paesi, raccontando attraverso il gusto un’Europa fatta di armonie, contaminazioni e identità condivise. Una giuria internazionale valuterà gusto, equilibrio, creatività, comunicazione del tema e riproducibilità, decretando la ricetta vincitrice che diventerà il gusto ufficiale del Gelato Day 2026 in migliaia di gelaterie europee. Regolamento e iscrizioni sono disponibili sul sito Gelato Day.

Gelato e musica: un ponte culturale

L’edizione 2026 della Giornata Europea del Gelato Artigianale unisce gastronomia e musica, creando un ponte simbolico tra culture e valori condivisi. «Melody non sarà solo un gusto, ma un messaggio di condivisione e dialogo tra culture», spiegano gli organizzatori. Accanto agli eventi del 24 marzo, il progetto proseguirà a maggio a Vienna, rafforzando il ruolo del gelato artigianale come ambasciatore del made in Europe nel mondo. Domenico Belmonte, presidente di Artglace, sottolinea: «Il gelato artigianale continua a crescere grazie a professionalità, creatività e passione. Con il Gelato Day vogliamo unire il linguaggio universale del gusto a quello della musica». L’evento sarà un momento di confronto tra i migliori mastri gelatieri europei e darà vita a “Melody”, simbolo di armonia e diversità del continente.

