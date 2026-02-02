Essse Caffè potenzia la governance con Agata Segafredo nel cda

Essse Caffè annuncia un passo significativo nello sviluppo organizzativo con l’evoluzione del ruolo di Agata Segafredo, che passa da una funzione operativa a una posizione strategica all’interno del consiglio di amministrazione. La nomina segna un rafforzamento della governance e un presidio più diretto dei processi decisionali.

Agata Segafredo, ora nel consiglio di amministrazione di Esse Caffè

Comunicazione e consolidamento del brand

Negli ultimi due anni, nel ruolo di Communications Director, Agata Segafredo ha contribuito a consolidare l’immagine di Essse Caffè, migliorando la coerenza dei flussi comunicativi e rafforzando le relazioni con gli stakeholder. La sua attività ha permesso di creare asset distintivi per il brand, portando maggiore omogeneità e riconoscibilità ai progetti di corporate e marketing.

Il percorso professionale di Agata Segafredo include esperienze in procurement, comunicazione e gestione organizzativa, maturate grazie a una logica di job rotation. Questa formazione trasversale consente oggi di operare direttamente a supporto della governance, con una prospettiva ampia sull’intera struttura aziendale e sui processi strategici.

Francesco Segafredo, presidente del cda e presidente operativo di Essse Caffè

«Essse Caffè è un’Azienda che da sempre investe sulle proprie persone e sul valore delle competenze interne» afferma Francesco Segafredo, presidente del cda e presidente operativo. «L’evoluzione del ruolo di Agata si inserisce in questo approccio, unendo continuità e innovazione in un momento in cui è fondamentale rafforzare il presidio strategico dell’organizzazione».

Profilo internazionale e multidisciplinare

Nata a Buenos Aires e cresciuta tra Italia e Argentina, Agata Segafredo ha studiato tra New York e Miami, laureandosi in Arte e Business. Le esperienze professionali in Nord America, Sud America, Europa e Australia nei settori marketing, moda, fotografia ed eventi contribuiscono a una visione internazionale e cosmopolita, arricchendo la sua azione in Essse Caffè.

Entrata in Essse Caffè sette anni fa, Agata Segafredo ha prima operato in ambito operativo e poi nella comunicazione, fino all’attuale ruolo strategico a supporto del presidente Francesco Segafredo. Questa evoluzione consente un presidio più diretto dei processi nevralgici e delle scelte aziendali, rafforzando la leadership e il posizionamento del brand sul mercato.