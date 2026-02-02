Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 02 febbraio 2026  | aggiornato alle 22:21 | 117150 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Rational

Ruolo strategico

Essse Caffè potenzia la governance con Agata Segafredo nel cda

Essse Caffè rafforza la governance con l’evoluzione del ruolo di Agata Segafredo, oggi membro del cda. La sua esperienza internazionale e multidisciplinare valorizza comunicazione, strategia e processi decisionali

di Redazione Italia a Tavola
 
02 febbraio 2026 | 18:15

Essse Caffè potenzia la governance con Agata Segafredo nel cda

Essse Caffè rafforza la governance con l’evoluzione del ruolo di Agata Segafredo, oggi membro del cda. La sua esperienza internazionale e multidisciplinare valorizza comunicazione, strategia e processi decisionali

di Redazione Italia a Tavola
02 febbraio 2026 | 18:15
 

Essse Caffè annuncia un passo significativo nello sviluppo organizzativo con l’evoluzione del ruolo di Agata Segafredo, che passa da una funzione operativa a una posizione strategica all’interno del consiglio di amministrazione. La nomina segna un rafforzamento della governance e un presidio più diretto dei processi decisionali.

Essse Caffè potenzia la governance con Agata Segafredo nel cda

Agata Segafredo, ora nel consiglio di amministrazione di Esse Caffè

Comunicazione e consolidamento del brand

Negli ultimi due anni, nel ruolo di Communications Director, Agata Segafredo ha contribuito a consolidare l’immagine di Essse Caffè, migliorando la coerenza dei flussi comunicativi e rafforzando le relazioni con gli stakeholder. La sua attività ha permesso di creare asset distintivi per il brand, portando maggiore omogeneità e riconoscibilità ai progetti di corporate e marketing.

Il percorso professionale di Agata Segafredo include esperienze in procurement, comunicazione e gestione organizzativa, maturate grazie a una logica di job rotation. Questa formazione trasversale consente oggi di operare direttamente a supporto della governance, con una prospettiva ampia sull’intera struttura aziendale e sui processi strategici.

Essse Caffè potenzia la governance con Agata Segafredo nel cda

Francesco Segafredo, presidente del cda e presidente operativo di Essse Caffè

«Essse Caffè è un’Azienda che da sempre investe sulle proprie persone e sul valore delle competenze interne» afferma Francesco Segafredo, presidente del cda e presidente operativo. «L’evoluzione del ruolo di Agata si inserisce in questo approccio, unendo continuità e innovazione in un momento in cui è fondamentale rafforzare il presidio strategico dell’organizzazione».

Profilo internazionale e multidisciplinare

Nata a Buenos Aires e cresciuta tra Italia e Argentina, Agata Segafredo ha studiato tra New York e Miami, laureandosi in Arte e Business. Le esperienze professionali in Nord America, Sud America, Europa e Australia nei settori marketing, moda, fotografia ed eventi contribuiscono a una visione internazionale e cosmopolita, arricchendo la sua azione in Essse Caffè.

Entrata in Essse Caffè sette anni fa, Agata Segafredo ha prima operato in ambito operativo e poi nella comunicazione, fino all’attuale ruolo strategico a supporto del presidente Francesco Segafredo. Questa evoluzione consente un presidio più diretto dei processi nevralgici e delle scelte aziendali, rafforzando la leadership e il posizionamento del brand sul mercato.

Essse Caffè
Via Duilio Carpanelli 18/A 40011 Anzola dell'Emilia (Bo)
Tel +39 051 6425711

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Essse Caffè brand management marketing internazionale leadership femminile job rotation sviluppo organizzativo caffèAgata Segafredo Francesco Segafredo
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Bonduelle
Sana
Delyce
Bonduelle
Sana
Delyce
Tirreno CT
Salomon

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026