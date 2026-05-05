Dal 1986 a oggi: come Kamut® ha riportato il grano antico al centro del mercato

La storia del grano a marchio Kamut® inizia nel 1986, quando Bob Quinn e suo padre presentarono per la prima volta un grano antico a una fiera alimentare ad Anaheim, in California. Il 2026 segna i 40 anni da quella prima presentazione internazionale: da quell’esordio nacque un progetto che ha saputo reintrodurre il grano khorasan nel mercato contemporaneo, tutelandone l’integrità attraverso un marchio registrato e promuovendo agricoltura biologica, biodiversità e una filiera certificata.

Bob Quinn nel 1986 presentò a una fiera ad Anaheim in California il grano khorasan

Bob Quinn nel 1986 presentò a una fiera ad Anaheim in California il grano khorasan

Un traguardo importante, come sottolinea Trevor Blyth, Presidente di Kamut International e Kamut Enterprises of Europe: «Mi sento incredibilmente fortunato a rappresentare la terza generazione della nostra famiglia coinvolta nel progetto Kamut® e a contribuire a guidarne il percorso. Sono profondamente grato a clienti, partner e colleghi: è grazie al loro supporto che il grano a marchio Kamut® e il brand Kamut® hanno raggiunto i risultati di questi 40 anni».

Kamut®: caratteristiche nutrizionali del grano antico certificato

Kamut® è il marchio registrato di Kamut International Ltd. e Kamut Enterprises of Europe bv e identifica una specifica varietà di grano antico, mai ibridata né modificata, non-OGM e sempre coltivata secondo metodo biologico in Nord America.

Una serie di prodotti realizzati con l'antico grano a marchio Kamut®

Una serie di prodotti realizzati con l'antico grano a marchio Kamut®

A renderlo distintivo è il suo profilo nutrizionale: naturalmente ricco di proteine, fibre, vitamine del gruppo B e minerali come magnesio, zinco, ferro e selenio, oltre a composti bioattivi come polifenoli e carotenoidi, noti per le loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Benefici del grano Kamut® tra studi clinici e salute metabolica

Negli ultimi anni, diversi studi clinici hanno messo a confronto questo cereale con le varietà moderne, evidenziando benefici su più livelli. Sul fronte cardiovascolare, il consumo regolare di prodotti a base di grano a marchio Kamut® è stato associato a una riduzione di alcuni fattori di rischio, come colesterolo e glicemia, oltre a un miglioramento dello stato ossidativo e dei processi infiammatori. Allo stesso tempo, le ricerche hanno evidenziato un impatto positivo sul benessere intestinale, grazie alla capacità di favorire l’equilibrio del microbiota e la produzione di metaboliti utili per l’organismo.

Pane a base di grano a marchio Kamut®, ideale per il benessere intestinale

Pane a base di grano a marchio Kamut®, ideale per il benessere intestinale

Queste caratteristiche si riflettono anche in ambiti più specifici: studi su patologie croniche, come la fibromialgia, hanno mostrato miglioramenti nella qualità del sonno, nella percezione del dolore e nei livelli di energia. Più in generale, l’introduzione di prodotti a base di grano a marchio Kamut® nella dieta quotidiana è stata associata a una risposta metabolica più equilibrata e a un benessere diffuso.

Utilizzo in cucina e diffusione dei prodotti Kamut® nel mondo

Versatile e riconoscibile anche per il suo gusto ricco e il colore dorato, questo grano antico si presta naturalmente a molteplici utilizzi in cucina - dalla pasta al pane, fino ai prodotti da forno - diventando un alleato per chi sceglie uno stile di vita attento, consapevole e orientato al benessere, senza rinunciare al piacere della tavola. Oggi sono oltre 1.200 i prodotti realizzati con grano a marchio Kamut®, più del 50% Made in Italy, grazie anche agli 11 importatori italiani autorizzati.