Proteine vegetali, Amadori cresce ancora: acquisita Unconventional da Granarolo

Il Gruppo Amadori compie un passo strategico di rilievo nel panorama agroalimentare nazionale annunciando il perfezionamento dell’acquisizione del 100% di Unconventional S.r.L., azienda specializzata nel comparto plant based e fondata nel 2020 dal Gruppo Granarolo. L’operazione include sia il sito produttivo di Coriano (Rimini) sia il brand “Unconventional 100% Vegetale”, che entra ora pienamente nell’ecosistema industriale, logistico e commerciale del gruppo cesenate.

Un assortimento dei prodotti Unconventional 100% Vegetale

Questa acquisizione rappresenta un tassello fondamentale nell’evoluzione di Amadori - The Italian Protein Company, strategia che punta a consolidare il posizionamento del Gruppo come protagonista di riferimento nell’offerta proteica completa, capace di integrare proteine animali e vegetali all’interno di un portafoglio diversificato, moderno e coerente con l’evoluzione dei consumi.

Mercato plant based in crescita: Amadori tra i primi player italiani

L’ingresso di Unconventional 100% Vegetale consente ad Amadori di diventare il terzo player di marca nel segmento degli elaborati vegetali in Italia, un settore che continua a mostrare performance positive. Nel 2025 il mercato plant based ha registrato una crescita del +5,9% a volume e del +3,8% a valore, superando i 208 milioni di euro. Parallelamente, la penetrazione nelle famiglie italiane ha raggiunto il 28,7%, confermando una domanda strutturale sempre più rilevante.

In questo contesto, l’operazione non rappresenta soltanto una diversificazione, ma una precisa scelta industriale. Il comparto vegetale viene interpretato come leva di sviluppo all’interno di una visione più ampia, dove la pluralità dell’offerta risponde alle esigenze di consumatori orientati verso una dieta bilanciata, flessibile e ricca di alternative.

Unconventional 100% Vegetale: continuità produttiva e valorizzazione

Uno degli elementi centrali dell’acquisizione riguarda la continuità produttiva in Italia. Amadori ha confermato il mantenimento del sito di Coriano e l’integrazione dell’intera forza lavoro nello sviluppo futuro del brand. Questo aspetto rafforza il legame con il territorio e preserva l’identità industriale costruita da Granarolo. L’obiettivo dichiarato è valorizzare un marchio già riconosciuto nel settore delle proteine vegetali, sostenendolo attraverso una rete distributiva capillare e una struttura logistica consolidata. In questo modo, Unconventional potrà ampliare la propria presenza sul mercato mantenendo gli standard qualitativi che ne hanno determinato il posizionamento.

Flavio Amadori, presidente del Gruppo Amadori, e Stanislao Giuseppe Fabbrino, presidente del Gruppo Granarolo

«Questa acquisizione - dichiara l’ad Denis Amadori - rappresenta un’importante accelerazione nel nostro percorso di crescita, permettendoci di diventare uno dei primi tre player di marca nel comparto degli elaborati vegetali. ‘Unconventional 100% Vegetale’ arricchisce la nostra offerta con prodotti ad alto tasso di innovazione, rispondendo alle nuove esigenze di consumatori che cercano una dieta bilanciata e variegata. Integreremo questo brand nel nostro ecosistema, certi che la forza del Gruppo Amadori potrà proiettarlo verso nuovi traguardi».

Per Granarolo, la cessione si inserisce in un percorso di focalizzazione strategica sul mercato lattiero-caseario. L’operazione permette al gruppo di semplificare il proprio modello di business mantenendo al tempo stesso la continuità italiana del marchio. «Nell’ottica di una semplificazione del modello di business - dichiara Stanislao Giuseppe Fabbrino, Presidente del Gruppo Granarolo - stiamo attuando una focalizzazione sul mercato del latte e dei suoi derivati. Esprimiamo grande soddisfazione per essere riusciti a chiudere un’operazione importante nel segno della continuità italiana della proprietà, con un’azienda solida, di tradizione, del nostro territorio, con la quale collaboriamo e che, siamo certi, garantirà un’ulteriore crescita a un brand riconoscibile e apprezzato come Unconventional”,

Amadori consolida leadership agroalimentare e occupazione

Con oltre 9.400 dipendenti in Italia, il Gruppo Amadori rafforza ulteriormente il proprio ruolo nell’industria alimentare nazionale. L’integrazione del personale di Coriano sottolinea una strategia di sviluppo che non si limita all’espansione di mercato, ma si estende alla tutela occupazionale e alla valorizzazione delle competenze.

L’acquisizione di Unconventional segna così una nuova fase nella crescita di Amadori, che amplia il proprio raggio d’azione nel settore delle proteine vegetali e consolida una proposta alimentare capace di intercettare i nuovi trend di consumo. In un mercato sempre più orientato verso varietà, sostenibilità produttiva e qualità, questa operazione definisce un nuovo equilibrio competitivo e rafforza la presenza italiana in uno dei segmenti più dinamici del food contemporaneo.