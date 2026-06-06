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sabato 06 giugno 2026  | aggiornato alle 15:20 | 119649 articoli pubblicati

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gocce di tè

Il dettaglio che cambia tutto negli infusi: come riconoscere quelli naturali

Nel nuovo episodio di Gocce di tè con Sonia Peronaci il focus è sulla naturalità degli infusi e sulla lettura consapevole delle etichette. Emerge un approccio basato su ingredienti comprensibili e processi essenziali

di Redazione Italia a Tavola
 
06 giugno 2026 | 13:44

Il dettaglio che cambia tutto negli infusi: come riconoscere quelli naturali

Nel nuovo episodio di Gocce di tè con Sonia Peronaci il focus è sulla naturalità degli infusi e sulla lettura consapevole delle etichette. Emerge un approccio basato su ingredienti comprensibili e processi essenziali

di Redazione Italia a Tavola
06 giugno 2026 | 13:44
 

Nel nuovo episodio di Gocce di tè, rurbica ideata da Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola, il confronto con Sonia Peronaci mette al centro un concetto chiave: la naturalità come ritorno alla chiarezza. Ingredienti comprensibili, processi essenziali e una crescente attenzione alla qualità delle botaniche definiscono un nuovo approccio al mondo delle infusioni. Nel dialogo emerge una visione netta: meno complessità industriale, più attenzione alla materia prima e alle sue caratteristiche originarie.

Il dettaglio che cambia tutto negli infusi: come riconoscere quelli naturali

Albino Ferri e Sonia Peronaci

Botaniche, rooibos e tisane: il mondo senza teina

«Ingredienti naturali, etichette comprensibili, meno industria e più botanica» è la direzione che intercetta un consumatore sempre più consapevole. Nel panorama delle infusioni, le alternative naturali sono numerose. Rooibos, infusi di frutta e tisane di erbe rappresentano un universo ricco di sfumature aromatiche e privo di teina in modo naturale.

Come sottolineato da Albino Ferri :«Nel mio settore ci sono alcune preparazioni che vengono private della teina, una buona alternativa è scegliere altre botaniche che naturalmente non ne contengono». Le erbe italiane, in particolare, offrono una varietà ampia di profili aromatici senza necessità di interventi complessi o sofisticazioni.

L’essiccazione: il metodo più essenziale di conservazione

Un passaggio centrale riguarda la conservazione delle piante. L’essiccazione viene indicata come una tecnica antichissima e ancora oggi estremamente efficace. «Utilizziamo tecniche più antiche di stabilizzazione del prodotto, che è l’essiccazione: toglie semplicemente l’acqua, lo fa il sole, lo fa l’aria calda», spiega Ferri Un processo lineare che preserva la pianta senza alterarne la natura.

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Etichette e consapevolezza: il “trucchetto” da conoscere

Uno degli spunti più pratici riguarda la lettura degli ingredienti nei prodotti da infusione. La chiarezza dell’etichetta diventa uno strumento di scelta consapevole. «Quando leggi degli ingredienti che riesci a comprendere, quando vedi processi industriali lasciati da una parte, quello è già un sinonimo di naturalità», mette in guardia Ferri. Un approccio che aiuta a orientarsi tra le diverse proposte del mercato, privilegiando trasparenza e semplicità.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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