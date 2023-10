Pasticceria Bonci compie 70 anni e lancia il nuovo Mandanero

Pasticceria Bonci compie 70 anni e li celebra con un nuovo straordinario lievitato con bagna alcolica: il Mandanero. Nato dalla creatività dei maestri pasticceri Bonci, il nuovo prodotto in questo ottobre ha raggiunto gli scaffali di tutta Italia ed è caratterizzato da un impasto soffice, lavorato a mano e lievitato naturalmente per 36 ore grazie alla pasta madre, arricchito con cacao, gocce di cioccolato fondente e bagnato con un fresco liquore al mandarino.

Il nuovo Mandanero di Bonci

Il Mandanero, le caratteristiche del lievitato artigianale

Nato dalla ricetta del Panbriacone, disponibile nel formato Bria da 850 grammi e nel formato Bria Tronchetto da 450 grammi, il Mandanero, come tutti i prodotti Bonci, è un lievitato artigianale, lavorato a mano e realizzato con materie prime selezionate di altissima qualità, partendo dal lievito madre conservato e rigenerato da oltre 60 anni. La lievitazione avviene in maniera naturale per 36 ore. L'impasto, una volta cotto e raffreddato, viene bagnato con liquore al Mandarino che, insieme alle gocce di cioccolato fondente al 70 per cento, rendono il Mandanero un lievitato elegante e raffinato.

Il Mandanero, con liquore al mandarino

L'arte della bagna alcolica in casa Bonci

Le bagne alcoliche sono la cifra stilistica delle produzioni artigianali Bonci. Ogni anno vengono sfornati centinaia di migliaia di lievitati resi unici dalle sfumature e dall'intensità di vini passiti, liquori e distillati diversi. L'arte della bagna si tramanda di padre in figlio dal 1995, quando dalle mani e dalla creatività di Silvio e Sergio Bonci nacque un lievitato naturale dall'impasto incredibilmente soffice, senza conservanti e con una bagna straordinaria di vini passiti della Toscana, il Panbriacone, che in pochi anni diventò il prodotto simbolo di Pasticceria Bonci.

«Per i nostri primi 70 anni - spiegano Gianmarco e Gianluca Bonci, che ogni giorno lavorano nei laboratori della pasticceria - abbiamo ideato un prodotto speciale per rendere omaggio a un pezzo fondamentale della nostra storia: l'arte della bagna alcolica. È, infatti, la bagna a garantire ai nostri prodotti una consistenza soffice e umida, con sfumature di gusto diverse sulla base del liquore usato e la totale assenza di additivi e conservanti. Una vera e propria arte che abbiamo appreso da nostro padre e da nostro zio e che, insieme alla grande esperienza maturata nel campo della lievitazione naturale, rendono i nostri prodotti artigianali unici e distintivi sul mercato. Amiamo sperimentare e offrire ai nostri clienti varietà di gusto e toni di sapori sempre diversi».

La famiglia Bonci, pasticceria giunta alla terza generazione

70 anni di Pasticceria Bonci, dal 1953 alla terza generazione

La storia di Pasticceria Bonci inizia nel 1953 da un piccolo negozio di Montevarchi, nel cuore della Toscana aretina, grazie ai nonni Giuseppe e Irma. Qualche anno più tardi sono i figli Silvio, Sergio e Alessandro a prendere le redini dell'azienda e a proiettarla come una delle pasticcerie artigianali più importanti in Italia. Dal 1995, grazie al Panbriacone, diventato il simbolo di Pasticceria Bonci, la realtà è cresciuta a livello nazionale e internazionale, arrivando a esportare in molti Paesi del mondo: dalla Francia al Giappone fino agli Stati Uniti d'America. Da 70 anni l'arte pasticcera si tramanda di padre in figlio mantenendo la passione e l'attenzione per la lavorazione artigianale, senza conservanti e con materie prime naturali. Oggi a guidare la Pasticceria sono Alessandro, uno dei figli del fondatore, e la terza generazione Bonci, con Gianluca, Gianmarco e Giulia che hanno dato un'ulteriore spinta alla produzione insieme al maestro cioccolatiere Michele Mezzasoma. A ottobre la famiglia Bonci festeggerà i primi 70 anni di Pasticceria con eventi, open day e l'apertura del nuovo punto vendita a Montevarchi.