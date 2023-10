 Riso Vignola Origini, tradizione al servizio dell'innovazione

Gamma riso Vignola Origini 500g

L’Italia, sicuramente “il paese della pasta”, ma indubbiamente anche “il paese del riso”, dal momento che si conferma il primo produttore di chicchi in Europa. Il riso rappresenta infatti uno tra gli alimenti più interpretati dagli chef, icona stessa dell’alta cucina Made in Italy, basti pensare ai grandi chef italiani del secondo ‘900, da Nino Bergese a Gualtiero Marchesi, che hanno sperimentato molto, creando veri capolavori a partire da una materia prima così semplice.

La cucina evolve e il rinnovamento e la continua tensione all’eccellenza sono requisiti richiesti anche alla produzione, che non può prescindere da una ricerca di sementi dalle caratteristiche organolettiche e qualitative sempre più ricercate. E anche in questo settore, innovare e sperimentare in nome del nuovo e del bello è la regola per emergere tra la moltitudine di proposte che il mercato offre.

I protagonisti di Riseria Vignola

La gamma Origini Vignola vanta due protagonisti d’eccezione: l’innovativo riso Lungo A Nero Verelé e il grande Carnaroli Classico Biologico. La varietà Verelé è una tipologia di riso iscritta nel Registro Varietale come “Riso lungo A”, che si distingue per il pericarpo nero aromatico e profumato. Chicco lungo, semi affusolato, grosso, con perla centrale poco estesa, dente pronunciato e sezione tondeggiante. A seconda della lavorazione, il pericarpo dà origine alle varietà con cromie differenti, dal viola perlaceo al rosa delicato.

Origini Bianco Essenziale: risotto zucca e gorgonzola 1/4 Origini Viola intenso: riso salmone cocco e verdure 2/4 Origini Nero Assoluto: salad pollo mandorle zenzero 3/4 Origini Rosa Puro: risotto fragole rape rosse lamponi burrata 4/4 Previous Next

Il riso Carnaroli Classico rappresenta invece una varietà storica della risicoltura italiana, nonché la qualità più utilizzata per i risotti della tradizione nel mondo, ma anche interpretazioni di ricette innovative. Si tratta di un riso superfino coltivato utilizzando il metodo biologico per garantire un processo totalmente naturale in ogni fase della lavorazione. Chicco sodo e saporito rilascia la giusta quantità di amido per risotti cremosi e perfetta tenuta in cottura. In ogni loro interpretazione i risi Origini by Vignola offrono inoltre un’altra caratteristica unica: tempi di cottura straordinariamente compatti. Altro valore che sta contribuendo al successo del riso Origini nelle migliori cucine d’Italia e del mondo.

Riso Vignola 1880

Corso Dante, 24 Balzola (Al)

Tel 0142 804135