Con “I Classici Barilla” un gesto d'amore per l'Italia

Barilla torna a raccontare la linea I Classici Barilla, dove c'è dentro solo grano selezionato 100% italiano. La linea I Classici Barilla torna, dunque, protagonista del racconto dell'azienda e dell'impegno che da sempre mette nella selezione e nella lavorazione delle migliori materie prime per la realizzazione della sua pasta.

I Classici Barilla c’è dentro solo grano selezionato 100% italiano

I Classici Barilla con solo grano italiano

Una pasta ottenuta interamente con grani duri 100% italiani, scelti tra le varietà migliori, coltivati in 13 regioni italiane e prodotta esclusivamente in Italia nei pastifici Barilla per il mercato italiano. C'è dentro una qualità che parte dalla filiera corta. E arriva in ogni città.

I Classici Barilla, l'inno alla filiera corta

Riconoscibile a scaffale dall'iconica Blue Box, la Linea I Classici Barilla è, infatti, il risultato di una filiera corta e controllata, all'insegna dell'eccellenza e della valorizzazione di risorse, comunità locali, territorio e ambiente. La filiera tutta italiana, risultato di un percorso trentennale, oggi più che mai rappresenta un gesto d'amore verso l'Italia e verso l'ambiente, grazie alla lungimiranza, all'attenzione e all'impegno concreto di Barilla verso il nostro Paese.

Barilla e lo stretto rapporto con 5.500 agricoltori

Sono più di 5.500 gli agricoltori coinvolti, che, in collaborazione con mugnai, cooperative, consorzi e istituzioni, hanno permesso di far convergere i patrimoni di conoscenze, strumenti ed esperienze, valorizzando così la filiera agricola italiana e dando sostegno a diverse aree d'Italia. Grazie alla cooperazione tra tutti gli attori della filiera, nell'ultimo anno Barilla ha potuto acquistare oltre 443mila tonnellate di grano duro italiano, coltivato in modo responsabile.

Barilla e il Il Manifesto del Grano Duro

Barilla ha voluto concretizzare i principi alla base della sua visione di filiera in un prospetto in dieci punti - Il Manifesto del Grano Duro - che contiene gli impegni dell'azienda per una pasta di qualità con grani duri italiani e prodotta responsabilmente.

Blue Box Barilla, il premio “Best Packaging”

La Blue Box Barilla, che ha ricevuto il premio “Best Packaging” in occasione della Milano Design Week 2023, rispecchia l'attenzione e la responsabilità verso l'ambiente: a partire dal 2022, l'eliminazione della finestra trasparente ha consentito di risparmiare circa 126mila kg di plastica all'anno; inoltre, le confezioni sono prodotte con cartoncino in fibra vergine proveniente da foreste gestite responsabilmente e sono 100% riciclabili.