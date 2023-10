Il cheesecake che sa di Amalfi con Gianluca Fusto e Elle & Vire Professionnel

Un nuovo appuntamento dedicato alla Carta dolci firmato Elle & Vire Professionnel®: Gianluca Fusto, ambasciatore del brand, propone la ricetta “Ritorno ad Amalfi”, in cui protagonista è il limone omonimo.

Ritorno ad Amalfi si presenta come un classico cheesecake, in cui il composto e la crema decorativa sono a base di limone di Amalfi

Il dessert di Gianluca Fusto ispirato ad Amalfi

I profumi, i colori e i sapori: tutto di questo dessert agrumato firmato Gianluca Fusto ricorda Amalfi. Il maestro ispira con un nuovo esempio di Eccellencità, termine coniato insieme ad Elle & Vire Professionnel®, che racchiude in sé i tre principi da seguire per la realizzazione della Carta dessert: eccellenza nelle materie prime, semplicità nell’esecuzione e opportunità, perché il dessert contribuisce a fatturato e marginalità.

Il cheesecake di Fusto con quel tocco in più

Il cheesecake è diventato un vero e proprio classico della ristorazione contemporanea, una proposta sempre più apprezzata e che ben si presta a diverse aromatizzazioni. “Ritorno ad Amalfi” si presenta come un classico cheesecake, in cui il composto e la crema decorativa sono a base di limone di Amalfi. Il risultato è un dessert agrumato, ideale per concludere il pasto con una piacevole nota fresca al palato.

Ingredienti: il limone di Amalfi

Il limone è un frutto fondamentale per la pasticceria, perché il suo sapore fresco e acidulo permette di alleggerire le preparazioni. Ogni tipo di limone, poi, ha le sue caratteristiche. In particolare, il limone di Amalfi presenta un profumo intenso, una scorza spessa che ben si presta all’utilizzo grattugiata, oltre che una polpa succosa e semidolce, contraddistinta dalla quasi assenza di semi, ideale per la spremitura.

Tecnica: la cottura del cheesecake

Per ottenere il cheesecake perfetto, è necessario fare molta attenzione alla cottura, perché anche 1/2 °C più del necessario possono far coagulare troppo le uova presenti nel composto, rendendo sgradevole il prodotto finito. Si consiglia di non superare i 160 °C e comunque fare in modo che la temperatura interna del cheesecake sia tra i 79 °C e gli 82 °C. Inoltre, per stabilizzare la solidificazione del dolce, è meglio utilizzare l’abbattimento positivo che porta velocemente a +3 °C il cuore di un prodotto.

Presentazione ed estetica: impiattamento veloce

Questo cheesecake permette un servizio veloce, perché viene preparato direttamente in stampi monoporzione a forma di fette di torta, poi decorate individualmente. Così, al momento di servire il dessert, l’impiattamento sarà più rapido, dovendo soltanto decorare a piacere: per la guarnizione Gianluca propone una salsa di limone, decori di cioccolato bianco, una fetta di arancio pelato a vivo e qualche fogliolina di menta.

Il tocco in più: Original Amerian Cream Cheese

Original American Cream Cheese Elle & Vire Professionnel®, prodotto con la ricetta tradizionale americana del 1935

Original American Cream Cheese Elle & Vire Professionnel®, prodotto con la ricetta tradizionale americana del 1935, ha un gusto ricco, leggermente acidulo e sapido, ideale per conferire una firma in termini di gusto alle preparazioni, sposandosi perfettamente con le note agrumate del limone. Inoltre, con il 34% di materia grassa, conferisce struttura al composto cheesecake e permette di ridurre l’utilizzo di addensanti.

