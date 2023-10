Elle&Vire Professionnel presenta i Dessert Base

Elle & Vire Professionnel ha messo a punto una gamma di Dessert Base. Sono Panna Cotta, Crème Brûlée con semi di vaniglia Bourbon e Tiramisù. In pratici brick da un litro, facili da stoccare, dosare e conservare, si preparano semplicemente e rapidamente. Possono poi essere serviti tal quali o utilizzati come base per dolci più elaborati, variegati in mille e più modi, per offrire una carta dessert sempre nuova e in linea con la stagionalità o altre esigenze.

La Panna Cotta

Non necessitano l’aggiunta di uova o altri ingredienti

I Dessert Base sono già completi, ideali per ristorazione, ma anche buffet e catering, grazie all’ottima tenuta. Non necessitano l’aggiunta di uova o altri ingredienti, non si separano con l’aggiunta di alcol, aromi o frutta. Garantiscono inoltre igiene assoluta: sterilizzazione Uht, lunga shelf life, conformità Haccp, ingredienti tracciabili.

Créme Brûlée con semi di vaniglia Bourbon

Supporto concreto a chef e pastry chef

Niente gusto artificiale, texture impeccabile e resa garantita: questi dessert sono prodotti a partire dalle migliori panne e ingredienti selezionati per offrire una degustazione nella direzione dell’eccellenza, vero tratto distintivo di Elle & Vire Professionnel, brand che ha fatto del supporto concreto a chef e pastry chef una vera mission.

Il Tiramisù

I Dessert Base nel dettaglio

Panna Cotta

Ricetta autentica alla vaniglia

Consistenza soffice e cremosa

Può essere colorata, aromatizzata e modellata a piacere

Resiste bene all'incorporazione di frutta, coulis, puree, spezie, erbe e caffè

Veloce e facile da preparare

Ideale per realizzare dessert al piatto o verrine

Crème Brûlée con semi di vaniglia Bourbon

Tutte le caratteristiche di una Crème Brûlée fatta in casa, con semi di vaniglia bourbon

Sapore autentico di vaniglia

Facile da preparare

Non si separa con l'aggiunta di alcool, aromi o frutta

Possibilità illimitate di aromatizzazione (spezie, erbe, frutta, alcool ecc.) e di utilizzo, da sola o come base per dolci, paste, crostate.

Tiramisù

Ricetta cremosa con il 60% di mascarpone

Sapore cremoso

Tenuta eccellente e ottimo volume quando montato

Veloce da preparare

Ideale per varie applicazioni: tiramisù alla frutta, mousse, monoporzioni al mascarpone.

Non si separa con l'aggiunta di alcool o aromi