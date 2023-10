Molino Spadoni, farine XXL Extra Lunghe Lievitazioni perfette per la pasticceria

Molino Spadoni offre una gamma ampia e diversificata di farine dedicate al mondo della pasticceria, che consentono di realizzare una grande varietà di dolci, dai più rustici ai più moderni, sempre garantendo la massima resa ai professionisti dell’arte bianca. Grazie alla sua grande expertise, maturata in oltre un secolo di storia, e alla sua specializzazione verticale, l’azienda si afferma come punto di riferimento anche di questo settore. A fianco di farine e mix dall’uso trasversale che hanno il vantaggio di una grande versatilità d’impiego nelle cucine e nei laboratori, esistono infatti referenze dedicate alla pasticceria e, ancora più specificatamente, alla produzione di grandi lievitati.

“0 Panettone” una farina di grano tenero tipo 0, ideale per gli alti volumi produttivi del periodo festivo e per i grandi lievitati

È evidente come questo tipo di preparazioni richieda oltre a una competenza precisa di chi mette le mani in pasta, anche una materia prima di altissima qualità per poter raggiungere risultati apprezzabili in tema di gusto, lievitazione, alveolatura, sofficità e in tutti i parametri che permettono di determinare la qualità di dolci così raffinati. Una delle punte di diamante della gamma per pasticceria di Molino Spadoni è senza dubbio la “0 Panettone”, una farina di grano tenero tipo 0 proposta in formato maxi, sacco da 30 kg, ideale per gli alti volumi produttivi in particolare del periodo festivo.

È un prodotto pensato per la realizzazione di grandi lievitati da ricorrenza, panettoni, pandori e colombe, ai quali garantisce, grazie alla qualità del grano selezionato e alla sua grande forza (W 370/410), una resa eccellente: questa farina è infatti il segreto nelle mani del pasticcere perché l’impasto riesca ad avere un ottimale livello di idratazione e si sviluppi a dovere nelle lunghe ore di lievitazione previste. Nei prossimi mesi verranno lanciati anche dei nuovi formati da 25 e 5 kg.

Farina professionale XXL per lunghe lievitazioni

La Farina Professionale XLL - Extra Lunghe Lievitazioni, è una recente novità pensata per realizzare tutti gli impasti che prevedono una lunghissima lievitazione, anche oltre le 72 ore, e che quindi risulta adattissima per panettone&Co: anche in questo caso la forza unica, fino a W 400, della farina tipo 0 fa la differenza e, grazie al suo elevato contenuto di proteine, consente di mantenere un perfetto livello di idratazione che poi influenza positivamente la resa finale del dolce. È disponibile in sacchi da 5 o 25 kg per il canale professionale.

Molino Spadoni

Via Ravegnana, 746 Coccolia (RA)

Tel 0544 569056