Indecisi tra panettone o pandoro? Provate il Giangalup

Disponibile la nuova linea di cioccolato Streglio, marchio acquisito nel 2021 dall’azienda piemontese che ha fatto la storia del settore dolciario con il suo panettone basso e glassato inventato nel 1922 da Pietro Ferrua. Un progetto che proseguirà con i festeggiamenti nel 2024 per il centenario della Streglio. Tra le golose proposte, due iconici cioccolatini dello storico marchio: le Margherite, delicati petali di cioccolato al latte, una punta di cioccolato bianco al centro e un ripieno di crema di Nocciola Tonda Gentile Trilobata pralinata dalla consistenza sorprendente, e il Cuore, pralinato al caramello, alle mandorle, al Gianduja e grue di cacao riempiono, con una dolcezza inusuale e una fragranza indimenticabile, un cuore di cioccolato tutto da scoprire, proposto in tutte le sue varianti classiche, al latte, fondente e bianco.

Il nuovo Giangalup

Giangalup, il Natale secondo Galup

E per Natale arriva Giangalup una ricetta sfiziosa ideata e prodotta dai maestri pasticceri di Galup. La forma ricorda un grande Gianduiotto - così insolita e innovativa per un lievitato - assieme al nome, sono stati pensati per rendere omaggio al cioccolatino più noto e iconico della nostra regione, tra i più conosciuti e amati al mondo. Impasto soffice, delicato e profumato, risultato di tre fasi di accurata lavorazione e 40 ore di lievitazione naturale con lievito da madre bianca, è farcito con deliziosa crema Gianduja e rifinito con una golosa copertura di cioccolato extra fondente, resa ancora più irresistibile dalla granella di Nocciola Tonda Gentile pralinata. Viene racchiuso in un elegante bauletto, decorato con raffinate stampe d’epoca.