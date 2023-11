Caviar Giaveri, il caviale italiano in una Golden Box per Natale

“Made in Italy” è sinonimo di qualità, e il lusso è il comparto che da sempre meglio rappresenta il Bel Paese nel Mondo. Le creazioni di Caviar Giaveri puntano a trasmettere questa essenza. L’Italianità del brand, profonda e autentica, inizia con l’allevamento a Treviso di dieci diverse specie di storione - il parco più vario al Mondo - e trova la sua massima espressione nella produzione artigianale del caviale Giaveri.

Caviar Giaveri, una verticale di ben 8 tipologie di caviale

Una filiera cortissima, che si occupa con cura di tutte le fasi per dare vita ad una Collezione unica nel suo genere che vanta ben 8 selezioni differenti di caviale. Le declinazioni della qualità italiana in Caviar Giaveri, sfociano anche nel design con le speciali confezioni regalo pensate per ogni stagione. A quella natalizia sono dedicati i riflessi dorati della preziosa Golden Box, che racchiude il perfetto set per l’iniziazione al mondo del caviale.

La Golden Box di Caviar Giaveri in abbinamento ad uno Champagne Bollinger

Per coloro che sono alla ricerca di un regalo raffinato e ricercato, Caviar Giaveri propone questa elegante box natalizia che farà un’ottima figura sotto l’albero. Disponibilie in 4 lussuose varianti, i cofanetti racchiudono nella preziosa scatola Oro le migliori selezioni del caviale italiano di Giaveri, accompagnato da un ottimo Champagne, un Metodo Classico italiano o una tradizionale Vodka!

Caviar Giaveri, ingrediente prezioso per l'alta ristorazione

Si sa che l’abbinamento con il vino è molto importante, ma anche saper valorizzare questo prezioso ingrediente in originali ricette è un’arte tutta italiana. Come ci dimostra lo Chef Raffaele Ros del Ristorante San Martino - 1 stella Michelin a Scorzè in provincia di Venezia. La sua instancabile ricerca e passione in e per la cucina, si traduce in giocose rivisitazioni della tradizione culinaria veneta.

I prodotti Caviar Giaveri ingrediente prezioso per l'alta ristorazione

Come in questo piatto ideato per omaggiare Venezia e alla sua Laguna: gelato alle erbe sul fondo, ricoperto di spuma di patata, gamberetti bolliti, olio e limone. A completare il piatto una generosa dose di caviale Beluga Siberian by Caviar Giaveri. Celebrazione della Serenissima e del Gusto.

Il caviale Caviar Giaveri si trova nei migliori ristoranti in Italia e all’estero, in gastronomie e enoteche selezionate. Inoltre si può facilmente ordinare nella boutique on line, e verrà spedito a casa vostra in 48 ore, direttamente dal produttore al consumatore.

Caviar Giaveri

via Villanova 10 - 31030 San Bartolomeo di Breda (Tv)

Tel 0422 686038