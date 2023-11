Insetti a tavola? Arrivano i fusilli high protein con farina di grillo made in Italy

Non sappiamo se il passaporto tricolore dei fusilli a base di farina di grillo convinca del tutto i nazionalisti, i perplessi, gli audaci e i curiosi a metterli in tavola, ma ecco, ora li possiamo ordinare online e presto sugli scaffali del supermercato, collocati un po' meno discretamente accanto a quelli di Gragnano. In molti vorranno provarli, è certo, perché a forza di parlarne ci siamo quasi convinti che è importante sacrificare questi graziosi insetti canterini - e anche made in Italy e forse migliori di quelli stranieri - per risolvere il dramma reale della fame del mondo e della salvaguardia del pianeta.

La pasta con i fusilli di grillo di Small Giants

Nei supermercati i fusilli di grillo

Small Giants, il brand italiano che sviluppa e commercializza snack e sostituti della carne a base di farine di insetti, ha lanciato sul mercato gli High Protein Fusilli di Grillo con il 22% di proteine di alta qualità, ricchi di fibre e dall’elevato contenuto di vitamina B12. A breve sarà distribuita in tutta la rete horeca di SuperNaturale e presso gli eventi a Marchio Hop for the future, pianificati a Milano e a Roma per l'inizio del 2024. La startup italiana, tra le più innovative nel mercato degli edible insects, fondata dagli imprenditori italiani Edoardo Imparato e Francesco Majno, li ha presentati a Roma, a pochi giorni dalla realizzazione del progetto “Hop for the future” realizzato con Supernaturale per la promozione e valorizzazione delle proteine edibili da insetti.

Fusilli di grillo, ricchi di proteine e perfetti con ogni sugo

«Con il 22% di proteine complete (più di una bistecca), un elevato potere saziante, una nota aromatica delicatamente nocciolata e un’ottima consistenza al dente - ha detto alla presentazione della nuova pasta Francesco Majno - il progetto porta innovazione, sostenibilità e gusto nel piatto». Sul condimento non è espresso, ma gli italiani, almeno quelli convinti, sapranno certo renderli deliziosi, magari con la ricetta della nonna. Small Giants si posiziona strategicamente tra i primi player nel settore in forte crescita degli alimenti a base di insetti, uno dei segmenti più promettenti all'interno del mercato delle proteine alternative. Il progetto si era concretizzato dopo la pandemia anche con il lancio di una campagna di crowdfunding che ha raccolto quasi 800mila euro da 469 persone in soli 30 giorni. Forti dell’elevatissimo apprezzamento dei prodotti dagli oltre 4mila clienti online, dopo i Cracker Bites con farina di grillo, le Crispy Bakes (fette biscottate) e il versatile Easy Mix (preparato per burger e polpette) con farina di buffalo worms, ora i fondatori di Small Giants presentano la loro high protein pasta con farina di grilli prodotta in Italia.

Come sono prodotti i fusilli di grillo?

I fusilli con farina di grillo sono ad oggi l’unico formato di pasta disponibile - si possono acquistare online sul sito di Small Giants nella confezione di 250 grammi (prezzo 3,37 euro). Questa pasta, un po' costosa per ora ma dall’elevato contenuto proteico e ricca di fibre, viene realizzata da un pastificio italiano con farina di grillo approvata dall’Ue secondo i più alti standard internazionali di sicurezza alimentare.

La farina di grillo, oltre ad essere un superfood molto versatile, ha un sapore delicato che ricorda la frutta secca

«Se in Italia il 57,23% delle emissioni di gas serra dovute all’alimentazione riguardano carne e uova (Sole24Ore), è sensato integrare la nostra dieta anche con altre fonti proteiche molto più sostenibili. Le proteine da grillo richiedono molta meno acqua, terra ed energia rispetto agli allevamenti animali tradizionali e comportano una drastica riduzione di emissioni di gas serra. Cosa c’è di più facile che consumare un piatto di pasta? Se poi è anche una fonte di proteine di alta qualità ma dal bassissimo impatto ambientale, oltre alla nostra salute, ne guadagna immediatamente anche quella del pianeta» aggiunge Francesco Majno. Per comprendere al meglio le preferenze dei consumatori e produrre una pasta in grado di soddisfare le loro aspettative, i fondatori di Small Giants hanno realizzato dei test sensoriali con dei panel group. «La particolarità del nostro prodotto non influenza la tenuta in cottura, consentendo di ottenere una pasta cotta al dente con un gusto simile alle paste attualmente sul mercato prodotte con farina integrale.

Che gusto hanno i fusilli di grillo?

La farina di grillo, oltre ad essere un superfood molto versatile, ha un sapore delicato che ricorda la frutta secca come le nocciole. Rispetto alla pasta di legumi - preferita da molti per l'alto contenuto proteico - questa dei High Protein Fusilli di Grillo terrebbe meglio la cottura (8 minuti) e la consistenza finale. Va da sé che l'unico consiglio è quello di limitare il consumo di carne durante la giornata perché l’apporto proteico è già dato dalla pasta stessa. Così - secondo Small Giants - possiamo facilmente ridurre il nostro impatto ambientale nella quotidianità senza perdere nulla in nutrienti. Perché è stato scelto il formato del fusillo? Probabilmente è perché uno dei quattro tipi di pasta più amati dagli italiani. Originariamente era prodotto esclusivamente a mano, arrotolando la pasta (solo acqua e farina) intorni a un fuso o a un bastoncino, con una forma ad elica ha il vantaggio di raccogliere molto sugo. Vengono chiamati in modo diverso in base alle regioni italiane: Fusi ad alette, Fusilloni, Gemelli, Riccioli, Spirali e Tortiglioni. Vantano anche un'origine nobile perché a inventarli sarebbe stato nel Cinquecento il cuoco del Granduca di Toscana.