 Di Marco, cresce l'attenzione dei consumatori verso i prodotti senza conservanti

Nel contesto attuale, in cui la consapevolezza verso la salute e il benessere è in costante crescita, un trend significativo si sta delineando tra i consumatori. Sempre più persone stanno rivedendo le loro abitudini alimentari e facendo scelte oculate quando si tratta di ciò che mettono nel loro carrello della spesa.

I prodotti Di Marco sempre più naturali

In particolare, si assiste a un'impennata nella preferenza per i prodotti alimentari privi di conservanti, proprio perchè i consumatori cercano di adottare uno stile di vita più sano e consapevole. Questo crescente interesse per prodotti salutari e naturali, privi di sostanze chimiche dannose, sta guidando una rivoluzione silenziosa nei nostri comportamenti di acquisto e sta mettendo in luce l'importanza della trasparenza nell'industria alimentare.

Di Marco, cresce il fatturato dei prodotti senza conservanti

Il 2023 si è rivelato un anno di straordinario successo per il settore del "bakery free from", che si è riflessa anche per Di Marco, brand storico nel modo delle farine e panificati nonché ideatore della ricetta originale della Pinsa Romana. L’azienda ha dichiarato, infatti, una crescita a doppia cifra nel fatturato, dimostrando la costante preferenza dei consumatori per i prodotti Di Marco, inclusi quelli freschi, che da sempre sono free from conservanti.

«A settembre» - dichiara Alberto Di Marco, Ceo della Corrado Di Marco Srl - «Nel 2023 l'azienda continua a crescere e guadagnare quota di mercato a valore in un mercato fortemente in crescita, consolidando la seconda posizione con una quota a valore del 10.6%»

Questi risultati positivi rispecchiano l'incessante impegno dell'azienda nel soddisfare a pieno le esigenze dei consumatori e nel mantenere una solida presenza nel mercato del "bakery free from". La missione in questo senso è chiara: offrire prodotti straordinari senza alcun compromesso, garantendo a tutti il gusto e la qualità.

Di Marco, innovazione come ingrediente per prodotti sempre più naturali

L'innovazione costante è parte integrate di questo successo. Sono state sviluppate nuove linee di prodotti freschi, completamente privi di conservanti, che hanno suscitato l'interesse dei consumatori attenti alla loro salute. La cura meticolosa per la qualità e l'impiego di ingredienti di prima scelta hanno permesso di guadagnare la fiducia dei clienti con intolleranze alimentari e di coloro che cercano uno stile di vita più salutare.

La gamma di prodotti Di Marco risponde in modo esaustivo alle richieste di coloro che cercano alternative sane e gustose senza compromessi sul sapore autentico. L’ obiettivo è continuare a crescere e a innovare, ampliando ulteriormente l'offerta per i clienti e contribuendo a uno stile di vita più sano e soddisfacente.

Di Marco Corrado

via Monte Nero 2/3 - 00012 Colleverde (Rm)

Tel 0774 363847