Ar.pa Lieviti, 30% di sconto su tutto il listino in occasione del Black Friday

La nota azienda bolognese, impegnata da mezzo secolo nella produzione e nella commercializzazione di lieviti e preparati per la cucina, promuove il suo ricco catalogo attraverso l’e-commerce con un’offerta davvero golosa, riservata rigorosamente alle 24 ore del Black Friday di novembre: sconto del 30% su tutti i prodotti acquistabili online! Non ci sono limiti e non ci sono vincoli, tutti i prodotti sono in sconto ma solo per le 24 ore del 24 novembre: dalla mezzanotte di giovedì 23 alla stessa ore di venerdì 24.

Lievito per panone

Lo shop online di Ar.Pa Lieviti mette a disposizione una vasta gamma di prodotti

Oltre agli agenti lievitanti per dolci e salati, tra cui il Secco Attivo per la lunga lievitazione e tanti lieviti istantanei (S. Lucia, Danilo, Elefante, Lela Bologna, Viaggi, Atomico e S. Gennaro per citare i più noti), Ar.pa propone una ricchissima serie di preparati per realizzare creme, cioccolate e budini, gli zuccheri, il cacao (amaro, dolce e vanigliato), i coloranti, gli aromi (anche la vaniglia in baccelli), gli amidi e la fecola di patate, il bicarbonato, il cremore di tartaro, ammoniaca per dolci, il caramellato pronto per le decorazioni e tanti altri ingredienti per la cucina dolce o salata, anche in confezioni professionali per grandi quantitativi.

Cogli al volo l’offerta su arpalieviti.shop

Il mix senza glutine per lievitati dolci e salati

Ar.Pa lieviti

Via Emilia 268 - Ozzano dell'Emilia (Bo)

Tel 051 799392