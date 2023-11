Galbani Professionale arricchisce la sua gamma con nuovi prodotti mirati a soddisfare le esigenze dei professionisti, introducendo soluzioni sostenibili volte a ottimizzare il tempo di preparazione, contenere il food cost e minimizzare gli sprechi.

Galbani Professionale, tante novità per ottimizzare tempi, sprechi e costi

L’interesse crescente verso la sostenibilità sia da parte dei consumatori che dei professionisti ha portato Galbani Professionale ad arricchire la sua gamma di salumi con il nuovo Prosciutto Cotto alta qualità Benessere Animale. L’alta qualità, in formato intero, prodotto con materie prime proveniente dalla filiera benessere animale. L’ideale per valorizzare la qualità del prodotto è servirlo a freddo in un panino, su una pizza gourmet o su un tagliere.

Le sac à poche Galbani per risparmiare tempo e denaro

Nell’ottica della sostenibilità economica, di riduzione degli sprechi e della massimizzazione delle risorse degli operatori, Galbani Professionale propone due sac à poche pronte all’uso e ad alto contenuto di servizio che aiuteranno l’operatore ad ottimizzare il food cost e a risparmiare tempo.

il Cremoso spalmabile Galbani 1/3 La ricotta dolce Galbani 2/3 Il prosciutto cotto alta qualità di Galbani 3/3 Previous Next

Ricotta Dolce con panna di pecora già setacciata, zuccherata e omogeneizzata che permette di farcire facilmente ogni tipo di dessert come cannoncini, brioches e cannoli;

con panna di pecora già setacciata, zuccherata e omogeneizzata che permette di farcire facilmente ogni tipo di dessert come cannoncini, brioches e cannoli; Cremoso Spalmabile un latticino dalla consistenza cremosa e dal gusto delicato ideale per gli utilizzi salati come tramezzini e finger food ma anche per sapori più delicati come il sushi.

Filante Affumicato e Salame Horeca, per preparazioni a caldo e imbottiture

Il filante gusto affumicato di Galbani

Per le preparazioni a caldo con ottime performance funzionali di fusione e filabilità, nasce il Filante gusto Affumicato grazie al suo aroma affumicato lo rende indicato per preparazioni “oltre al mondo pizza” ideale per arancini, torte salate, hamburger gourmet e molto altro. Infine Galbani Professionale completa la sua gamma di salami con il Salame Horeca dall’ottimo rapporto qualità prezzo che permette di aver food cost competitivi, ideale per preparazioni a freddo, come panini e taglieri.

Lactalis Galbani

via Flavio Gioia 8 - 20149 Milano

Tel 800 990991