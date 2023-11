Vaniglia in baccelli Ar.pa Lieviti, il tocco in più per i dolci natalizi

Un tocco speciale ai tuoi dolci di Natale? L’ingrediente segreto è la Vaniglia in Baccelli di Ar.pa Lieviti, specializzata in lieviti e prodotti per la cucina da oltre 50 anni. La Vaniglia in Baccelli, una pregiata spezia naturale proveniente dal Madagascar, è caratterizzata da baccelli carnosi e spessi i cui semi, una volta sgranati e macinati, sprigionano un profumo e un aroma dolce e intenso.

La Vaniglia in baccelli Ar.pa Lieviti

Come di produce la vaniglia in baccelli

I baccelli, dopo essere stati raccolti, vengono sottoposti ad un'attenta lavorazione perché allo stato naturale risultano inodori, e dopo la lenta disidratazione sono pazientemente classificati e scelti secondo categorie qualitative che ne definiscono lo standard: consistenza, peso e lunghezza.

Una volta fatta la selezione, i baccelli migliori sono destinati alla vendita, mentre la parte residua viene pulita e macinata per aromatizzare uno dei best seller dell’azienda: lo Zucchero Vanigliato Scuro. Uno zucchero a velo aromatizzato con aggiunta di frammenti di baccelli naturali di vaniglia. Adatto, per la sua caratteristica colorazione “naturale”, nelle guarnizioni e nei decori di pregio per la pasticceria creativa.

Come usare la Vaniglia in Baccelli

La Vaniglia in Baccelli Ar.pa è perfetta per arricchire numerose preparazioni natalizie come panettoni, pandori e torroni, ma anche per aromatizzare in modo naturale prodotti da forno, torte, biscotti, muffin, creme, gelati, budini e cioccolata, regalando un’intensa e golosa nota di vaniglia del tutto naturale. Si utilizza sgranando i baccelli e macinando il quantitativo desiderato di semi da aggiungere agli impasti in base all’intensità aromatica desiderata.

La Vaniglia in Baccelli adatta anche per celiaci

Come tutti i prodotti del catalogo Ar.pa Lieviti anche la Vaniglia in Baccelli è gluten-free, quindi idonea per celiaci o per persone che vogliono ridurre il contenuto di glutine all’interno della propria alimentazione. Disponibile nella confezione espositore da 20 buste con 2 baccelli o nella scenografica confezione a cilindro trasparente, con 25 tubetti singoli. Adatta sia per uso domestico che professionale.

Dove acquistare la Vaniglia in Baccelli

Tutti i prodotti Ar.pa Lieviti sono disponibili sull’e-commerce arpalieviti.shop. Da non perdere, per questa pregiata spezia (e per tutti i prodotti a catalogo), l’offerta sconto del 30% per il Black Friday ma attenzione, l’offerta vale solo il 24 novembre.

Ar.Pa lieviti

Via Emilia 268 - Ozzano dell'Emilia (Bo)

Tel 051 799392