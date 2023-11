La storia del sandwich, un piatto nato durante una partita di carte

Il "Sandwich Day" è una giornata celebrativa dedicata al sandwich, uno dei piatti più amati e diffusi al mondo. Questa ricorrenza è stata istituita per onorare la versatilità e la popolarità di questo alimento che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Il "Sandwich Day" cade il 3 novembre di ogni anno ed è l'occasione perfetta per esplorare la storia di questo piatto iconico e scoprire alcuni dei sandwich più famosi al mondo.

Il sandwich, uno dei piatti più amati e diffusi al mondo

La storia del sandwich

Il sandwich prende il nome da John Montagu, IV conte di Sandwich, un politico britannico del XVIII secolo. La leggenda narra che il conte Montagu fosse un appassionato giocatore d'azzardo e un grande estimatore della carne arrosto. Si racconta che, durante una partita a carte, Montagu chiese al suo domestico di preparargli una porzione di carne arrosto, ma invece di servirgliela su un piatto, il domestico mise la carne tra due fette di pane. Questo innovativo modo di servire la carne permetteva al conte di continuare a giocare senza sporcare le carte e le mani. Questa combinazione di ingredienti prese il nome del conte, e così nacque il "sandwich".

Quali sono i sandwich più famosi al mondo?

Il mondo del sandwich è incredibilmente vario e offre una vasta gamma di combinazioni di ingredienti, da semplici a stravaganti. Ecco alcuni dei sandwich più famosi e amati in tutto il mondo: